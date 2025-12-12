Marcel Cholibois: Darum ist Schluss beim RSV Büblingshausen

Wetzlar-Büblingshausen. Die Meldung kam für Außenstehende durchaus überraschend: Marcel Cholibois hört als Trainer bei Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen im Sommer auf. Darauf, so hatte der Verein mitgeteilt, habe man sich „einvernehmlich verständigt“. Zur neuen Saison übernimmt der 46-Jährige, der in Wettenberg wohnt, die dort ansässige FSG.Bleibt die Frage nach den Gründen. Ist es nur die räumliche Nähe zu seinem neuen Verein oder steckt noch etwas anderes dahinter? Das und mehr hat diese Redaktion den A-Lizenz-Inhaber gefragt. Marcel Cholibois über ...