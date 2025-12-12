 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Nach sechs Jahren beim Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblingshausen gibt Trainer Marcel Cholibois seine Kommandos ab Sommer an der Seitenlinie der FSG Wettenberg. © Steffen Bär
Nach sechs Jahren beim Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblingshausen gibt Trainer Marcel Cholibois seine Kommandos ab Sommer an der Seitenlinie der FSG Wettenberg. © Steffen Bär

Marcel Cholibois: Darum ist Schluss beim RSV Büblingshausen

Teaser KOL WEST: +++ Der Trainer verlässt den Fußball-Kreisoberligisten zum Sommer. Über die Gründe, die Zukunft des RSV und verbleibende Ziele hat Marcel Cholibois mit dieser Redaktion gesprochen +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
RSV Büblingsh.
Marcel Cholibois
Marcel Cholibois

Wetzlar-Büblingshausen. Die Meldung kam für Außenstehende durchaus überraschend: Marcel Cholibois hört als Trainer bei Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen im Sommer auf. Darauf, so hatte der Verein mitgeteilt, habe man sich „einvernehmlich verständigt“. Zur neuen Saison übernimmt der 46-Jährige, der in Wettenberg wohnt, die dort ansässige FSG.Bleibt die Frage nach den Gründen. Ist es nur die räumliche Nähe zu seinem neuen Verein oder steckt noch etwas anderes dahinter? Das und mehr hat diese Redaktion den A-Lizenz-Inhaber gefragt. Marcel Cholibois über ...

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 012.12.2025, 12:52 Uhr
RedaktionAutor