Marcel Blaschkowitz und Viktoria Alpen haben sich getrennt

Nach seinem Rückzieher beim A-Ligisten Grün-Weiß Vernum – dort war er als hauptverantwortlicher Coach vorgesehen – sollte Tobias Schmitz ab Sommer an der Seite von Chefcoach Marcel Blaschkowitz den A-Ligisten Viktoria Alpen als Co-Trainer betreuen. Doch es kommt wieder anders. Viktoria Alpen und Blaschkowitz, der seinen Vertrag erst Anfang des Jahres bis 2026 verlängert hatte, gehen ab sofort getrennte Wege. In einer vom Vorstand formulierten Pressemitteilung ist von einer einvernehmlich beendeten Zusammenarbeit die Rede. Schmitz übernimmt jetzt das Ruder.

Keine genauen Ursachen für die Trennung benannt

Blaschkowitz stand seit 2021 bei Viktoria Alpen an der Seitenlinie. Zuvor betreute er den TSV Wachtendonk-Wankum, SV Straelen II und GSV Geldern als Coach. Erfahrungen als Co-Trainer sammelte er zuvor beim SV Sevelen und Viktoria Winnekendonk. In Alpen blieb der sportliche Aufwärtstrend nach einem soliden siebten Platz in seiner ersten Saison aber aus. Insbesondere in der Spielzeit 2024/2025 kämpfte der einst ambitionierte A-Ligist lange gegen den Abstieg, konnte sich aber dank einer starken Rückrunde ins Tabellenmittelfeld retten.