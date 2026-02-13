Marcel Bauer verkündet Abschied vom FSV VfB Straubing

Der FSV VfB Straubing und Torhüter Marcel Bauer gehen zum Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Der 30-jährige Regensburger beendet damit sein zweites Engagement bei den Gäubodenstädtern nach nur einer Saison. Der Keeper stand bereits zwischen 2020 und 2022 schon in Diensten des damaligen Landesligisten und kehrte nach Engagements beim ASV Burglengenfeld und FC Viehhausen im vergangenen Sommer an den Peterswöhrd zurück.
Bauer zeigte in der aktuellen Spielzeit konstante und zuverlässige Leistungen und ist sportlich wie menschlich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Sportlicher Leiter Tom Gabler erklärt dazu: "Marcel ist ein sehr guter und absolut verlässlicher Keeper, der aktuell eine solide Runde spielt. Wir hätten den gemeinsamen Weg gerne fortgesetzt, leider konnten wir uns in den Gesprächen nicht auf eine Verlängerung einigen.“
"Der FSV VfB bedankt sich bereits jetzt bei Marcel Bauer für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des Vereins und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", steht auf der Homepage des Klubs. "Ich bedanke mich beim FSV VfB für die Zeit, sowohl bei der Mannschaft als auch beim gesamten Umfeld. Was meine Zukunft betrifft, ist diese noch offen, aber in erster Linie geht es jetzt um die Restrückrunde, in der es darum geht, uns so schnell wie möglich in der Tabelle zu festigen und die Klasse zu halten."