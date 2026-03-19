🖤❤️ Marc Zuber erweitert die Möglichkeiten im Angriff

Nächste Personalie beim FC Victoria Pier-Schophoven: Marc Zuber wird in der Saison 2026/2027 das schwarz-rote Trikot tragen und den Angriff verstärken.
Der 26-Jährige kann bereits auf 48 Spiele und 12 Tore im Amateurfußball zurückblicken. Diese Werte zeigen, dass Marc offensive Erfahrung mitbringt und einer Mannschaft im vorderen Bereich helfen kann.
Für die Victoria bedeutet dieser Neuzugang eine weitere Option in der Offensive. Marc bringt die Voraussetzungen mit, um das Angriffsspiel zu beleben und sich schnell in die neue Mannschaft einzufügen. Damit wächst der Kader weiter in eine Richtung, die für die kommende Saison bewusst auf Qualität, Tiefe und Entwicklung ausgelegt ist.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Marc Zuber, Trainer Kai Schiefbahn
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