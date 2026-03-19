🖤❤️ Marc Zuber erweitert die Möglichkeiten im Angriff

Nächste Personalie beim FC Victoria Pier-Schophoven: Marc Zuber wird in der Saison 2026/2027 das schwarz-rote Trikot tragen und den Angriff verstärken.

Der 26-Jährige kann bereits auf 48 Spiele und 12 Tore im Amateurfußball zurückblicken. Diese Werte zeigen, dass Marc offensive Erfahrung mitbringt und einer Mannschaft im vorderen Bereich helfen kann.