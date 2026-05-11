Marc Zeller im Torrausch: Six-Pack beim 10:1-Sieg gegen Heider SV II

Megastarke Saison von Marc Zeller (Rot-Schwarz Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig sind die Würfel im Kampf um die Torjägerkanone wohl gefallen. Mit einer beeindruckenden Galavorstellung beim Tabellenletzten Heider SV II hat sich der 37-jährige Marc Zeller von der SSG Rot-Schwarz Kiel fast uneinholbar an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Beim fulminanten 10:1-Auswärtserfolg seiner Farben steuerte der Routinier gleich sechs Treffer bei und schraubte sein Konto damit auf insgesamt 32 Saisontore hoch. Da sein härtester Verfolger Tobias Zuth (TSB Flensburg) bei 27 Treffern steht, dürfte Zeller die Torjäger-Trophäe vor dem letzten Spieltag kaum noch zu nehmen sein.

Die Partie im Dithmarschen entwickelte sich von Beginn an zu einer Ein-Mann-Show. Bereits in der 2. Minute fungierte Zeller mit dem frühen Führungstreffer als Katalysator für das Spiel der Kieler. Die ersten fünf Tore der Begegnung gingen allesamt auf das Konto des Vollblutstürmers, der bereits nach einer halben Stunde mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Zwar gelang Christian Dohrmann für die tapfer kämpfenden Gastgeber in der 36. Minute noch der Anschlusstreffer zum 1:3, doch nach dem Seitenwechsel nahm der Favorit aus Kiel den Heidern auch das letzte Fünkchen Hoffnung. Zeller legte zwei weitere Treffer nach (48., 61.), bevor auch seine Teamkollegen den Torreigen in der Schlussphase zweistellig gestalteten.

„Hut ab vor dieser Mentalität“: Heide kämpft trotz Chancenlosigkeit

Trotz der deutlichen Deklassierung zollte Heides Trainer Sven Hinz seiner Mannschaft Respekt für den nimmermüden Einsatz. Angesichts der abgeschlagenen Tabellenposition und der personellen Unterlegenheit sei der Kampfgeist seiner Elf bemerkenswert.

Hinz ordnete das Ergebnis nach dem Abpfiff realistisch ein:

„Trotz unserer prekären Situation sind meine Jungs wiedermal wie auch in den letzten Spielen hochmotiviert in das Spiel gegangen. Ich ziehe den Hut vor dieser Mentalität! Wir sind früh in Rückstand geraten, haben uns aber nicht unterkriegen lassen. Am Ende ist das Ergebnis so wie es ist, wir müssen ehrlich zu uns sein. Wir haben Spieler, für die diese Liga viel zu hoch ist, aber sie kämpfen trotzdem tapfer. Dem Gegner gratulieren wir zum Sieg, der auch in der Höhe verdient ist.“

Für die SSG Rot-Schwarz Kiel war der Kantersieg vor nur 12 Zuschauern ein gelungener Ausklang einer starken Saison, die man auf jeden Fall mit einem Rang in den Top 5 beenden wird.

Heider SV II: Lucht – Christian Dohrmann, Patzer, Mulopo, Schweder (53. Sabaly), Garcia, Boukara, Mißfelder, Rakotoson, Gahllib, Nagel.

Trainer: Sven Hinz.

SSG Rot-Schwarz Kiel: Stein – Franke, Elsner, Hopp – Kayali (60. Suchocki), Lembke (60. Lemke), Todt (60. Lohr), Hillmer, Logemann (75. Sitte) – Zeller, Koop (60. Jenisch).

Trainer: Ove Saß.

Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals (TSV Schönberg).

Assistenten: Lars Polomski, Thorsten Otto.

Zuschauer: 12.

Tore: 0:1 Marc Zeller (2.), 0:2 Marc Zeller (13.), 0:3 Marc Zeller (30.), 1:3 Christian Dohrmann (36.), 1:4 Marc Zeller (48.), 1:5 Marc Zeller (61.), 1:6 Jonathan Suchocki (67.), 1:7 Marc Zeller (75.), 1:8 Steffen Sitte (84.), 1:9 David Lohr (87.), 1:10 Max Jenisch (90.).