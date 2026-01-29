Marc Unterberger wird neuer Trainer beim TSV Buchbach

Zurück im Geschäft: Marc Unterberger übernimmt den TSV Buchbach. – Foto: brouczek

Der Ex-Hachinger übernimmt den Regionalligisten sofort. Sein Vertrag mit der SpVgg wurde aufgelöst. Präsident Schwabl wünscht ihm Erfolg.

Bei der SpVgg Unterhaching dreht sich das Personalkarussell. Marc Unterberger, der nach seiner Entlassung im Dezember 2024 als damaliger Hachinger Drittligatrainer bei der SpVgg noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag stand, hat einen neuen Verein gefunden. Der langjährige Haching-Trainer unterschrieb beim Ligakonkurrenten TSV Buchbach einen Vertrag bis 2027. Der Ex-Trainer der SpVgg-Profis soll ab sofort beim Tabellenzehnten der Regionalliga Bayern wirken und den Kultverein aus dem Landkreis Mühldorf am Inn sportlich vorwärtsbringen. Unterbergers bestehender Vertrag bei der SpVgg bis zum kommenden Sommer wurde indes in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Marc war viele Jahre als Jugendtrainer ein entscheidender Impulsgeber in unserem Nachwuchsleistungszentrum und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir Top-Talente wie Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher entwickelt haben. Dafür möchten wir ihm an dieser Stelle nochmals recht herzlich danken. In seiner Zeit als Cheftrainer gab es gemeinsame Höhen und Tiefen bis zur Freistellung im Dezember 2024. Für seine neue Aufgabe bei meinen Freunden in Buchbach wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg“, sagt Haching-Präsident Manfred Schwabl“, so SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Im Rahmen des 2:1 (0:0) des jüngsten Testspiels am Dienstagabend gegen den Bayernligisten TuS Geretsried gab es auf Spielerseite die erste Verpflichtung zu vermelden. Haching-Rückkehrer Christoph Ehlich saß bei der Partie auf dem Kunstrasenplatz des TSV Ottobrunn bereits als Zuschauer am Seitenrand. Der 26-jährige Außenbahnspieler, der einst im Sommer 2023 mit den Hachingern in die 3. Liga aufstieg, war zuletzt vereinslos und zuvor beim SV Sandhausen in der 3. Liga sowie in dieser Spielzeit in der Regionalliga Südwest am Ball. Beim zweiten Hachinger Test der sechswöchigen Wintervorbereitung war zudem mit dem 18-jährigen Laris Stjepanovic ein Gastspieler dabei. Der für den TSV Grünwald aktive Top-Torjäger der Landesliga Südost hat bereits in der Hinrunde 19 Treffer erzielt und könnte den Zweiten der Regionalliga Bayern möglicherweise verstärken.

Im Testspiel gegen den Bayernliga-Aufsteiger offenbarte sich die aus der Hinrunde bekannte Abschlussschwäche. Die weiterhin ohne den verletzt fehlenden Stammtorwart Erion Avdija spielende Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender blieb zwar dominant, vergab jedoch einige gute Chancen. Lediglich Cornelius Pfeiffer (57.) und Jorden Aigboje (75.) trafen zweimal, bevor bei den Geretsriedern Sebastian Rosina mit dem 1:2 den letzten Treffer des Testspiels markierte (81.).