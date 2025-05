Marc Trostel neuer Trainer in Mennrath

In der kommenden Saison dürfte es ein zunächst etwas ungewohntes Bild an der Seitenlinie von Victoria Mennrath geben. Nach fast neun Jahren hat dann nicht mehr Simon Netten das Sagen. Bereits im Januar gaben Netten und der Verein bekannt, dass der 44-Jährige sich nach dieser Saison vom Traineramt freiwillig zurückziehen würde. Netten führte den selbst ernannten Dorfverein seit 2016 von der Kreisliga A in die Landesliga. Zuletzt feierte der Verein zudem den Gewinn des Kreispokals.

Nun hat Mennrath bekannt gegeben, wer Nachfolger von Netten wird: Marc Trostel übernimmt die Mannschaft ab der Spielzeit 2025/26. Die Ligazugehörigkeit ist allerdings noch unklar: Aktuell befindet sich Mennrath im Abstiegskampf der Landesliga. Jedoch befindet sich die Mannschaft durch einen Aufschwung in der Rückrunde kurz vor Saisonende in einer guten Ausgangslage: Derzeit hat sie acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Vier Spiele stehen noch aus.

„Es hat mich überzeugt, wie er spielen will. Er will beispielsweise defensiv sicher stehen – etwas, für das Mennrath bislang nicht unbedingt stand, dass wir aber vielleicht mehr priorisieren sollten. Insgesamt haben mir seine Vorstellungen sehr zugesagt“, sagt Krüppel weiter. Außerdem kennt Trostel einige Spieler bereits aus seiner langjährigen Trainerzeit bei Borussia Mönchengladbach, als er dort Jugendtrainer war.

Ab Jahresbeginn 2022 wechselte Trostel in den Senioren-Fußball und übernahm den SC Hardt als Tabellenschlusslicht in der Bezirksliga. Trotz 17 Punkten in der Rückrunde war der Klassenverbleib nicht mehr zu realisieren. Ab 2022 trainierte der 48-Jährige für zwei Jahre den SC Waldniel in der Bezirksliga. Im vergangenen Sommer trennten sich Trainer und Verein.