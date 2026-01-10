 2026-01-09T09:36:09.492Z

Ligabericht
Die SG Hörlen/Lixfeld und Trainer Marc Steinbrenner gehen ab Sommer getrennte Wege. © Lars Hinter
Marc Steinbrenner und Hörlen/Lixfeld gehen getrennte Wege

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Im Sommer endet die Zusammenarbeit der mittelhessischen Torwartlegende Marc Steinbrenner und der SG Hörlen/Lixfeld. Das planen der Trainer und der Fußball-A-Ligist danach +++

Angelburg/Steffenberg. Nach dann zwei Jahren endet im Sommer die Zusammenarbeit zwischen der SG Hörlen/Lixfeld und Marc Steinbrenner. Das bestätigten der Biedenkopfer Fußball-A-Ligist und der Trainer auf Anfrage dieser Redaktion.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

