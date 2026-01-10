Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marc Steinbrenner und Hörlen/Lixfeld gehen getrennte Wege
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Im Sommer endet die Zusammenarbeit der mittelhessischen Torwartlegende Marc Steinbrenner und der SG Hörlen/Lixfeld. Das planen der Trainer und der Fußball-A-Ligist danach +++
Angelburg/Steffenberg. Nach dann zwei Jahren endet im Sommer die Zusammenarbeit zwischen der SG Hörlen/Lixfeld und Marc Steinbrenner. Das bestätigten der Biedenkopfer Fußball-A-Ligist und der Trainer auf Anfrage dieser Redaktion.