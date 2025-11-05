Am Ende überwog die Enttäuschung bei Marc Sodji. – Foto: Imago Images

Marc Sodji zwischen Himmel & Hölle: Erst Held, dann Unglücksrabe Der 22-jährige Angreifer hatte in Aubstadt seine Schwabenritter zunächst in Führung gebracht und dann per spektakulärem Eigentor für den späten Ausgleich gesorgt

Die Regionalliga-Partie am vergangenen Samstag wird Marc Sodji so schnell nicht vergessen. Der 22-Jährige vom TSV Schwaben Augsburg, der vor der Saison vom Bayernliga-Absteiger TSV Rain am Lech zu den Schwabenrittern gekommen war, hatte seine Farben zunächst in Aubstadt rund 20 Minuten vor dem Ende mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck in Führung gebracht. Viel deutete daraufhin, dass die in der Vorrunde arg gebeutelten Fuggerstädter den so wichtigen zweiten Saisonsieg würden einfahren können. In der 88. Minute stand Sodji dann wieder im Mittelpunkt, dieses Mal auf der anderen Seite, und so gar nicht gewollt.

Die Aubstädter schlugen eine Freistoßflanke von der rechten Seite Richtung Sechzehner. Marc Sodji, an der Strafraumkante postiert, stieg zum Kopfball hoch und setzte die Kugel perfekt rechts unten ins Netz. Schulbuchmäßig, und kannst du aus der Distanz fast nicht besser machen. Das Problem war nur: Der Ball landete im eigenen Kasten! Sein Rettungsversuch ging also maximal schief. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Da ist dann natürlich wieder die Rede von Stürmern im eigenen Strafraum...



Nach dem Abpfiff sank Marc Sodji zu Boden und wollte am liebsten in selbigem versinken. "Das lief schon sehr unglücklich. Klar, da war die Freude über mein zweites Saisontor. Am Ende aber überwog der Frust und die Enttäuschung über das Eigentor. Das erste übrigens in meiner Laufbahn", gewährt der großgewachsene wie pfeilschnelle Angreifer Einblick in sein Gefühlsleben. Einen Vorwurf von seinen Mitspieler bekam er freilich nicht um die Ohren gehauen, vielmehr munterten ihn seine Kollegen wieder auf. Fehler gehören nun mal zum Fußball dazu.

Der folgenreiche Kopfball-Fauxpas von Aubstadt sollte auch nicht darüber hingwegtäuschen, dass Sodji eine positive Entwicklung genommen hat in dieser für die Schwabenritter so vertrackten Saison. In den vergangenen Wochen hat er sich einen Stammplatz erkämpft. "Es ist mein erstes Jahr in der Regionalliga. Am Anfang habe ich mich schon schwer getan. Im Vergleich zur Bayernliga ist das schon nochmal eine ganz andere Qualität, weil auch einige NLZ-Mannschaften mitmischen, die auf höchstem Niveau ausgebildet werden. Das Tempo ist deutlich höher", berichtet der gebürtige Münchner, der als Sozialversicherungsangestellter in der Landeshauptstadt arbeitet, von seinen Eindrücken in der höchsten Amateurliga.



Und auch wenn die Hinrunde aus Sicht des TSV Schwaben Augsburg eher eine zum Vergessen war, glaubt Marc Sodji weiterhin fest an den Klassenerhalt: "Das Programm in den vier ausstehenden Partien ist mit Illertissen, Eichstätt, Nürnberg II und Bayern II zwar sehr knackig. Aber wir wollen vor der Winterpause noch so viele Punkte wie möglich holen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Im Frühjahr greifen wir dann nochmal an. Wir packen das, davon bin ich überzeugt, denn die Stimmung ist nach wie vor sehr, sehr gut."