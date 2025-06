Marc Schäuble ist der erste Neuzugang beim SV 08 Laufenburg

In welcher Liga der SV 08 Laufenburg kommende Saison auflaufen wird, steht noch nicht fest. Nach dem Abschluss der Landesliga-Runde an diesem Wochenende wird der Vizemeister in der Aufstiegsrunde um den Sprung in die Verbandsliga kämpfen. Fix ist derweil der erste Neuzugang der Nullachter für die neue Spielzeit. Wie der Verein bekannt gab, wird Marc Schäuble vom FC Wallbach ins Waldstadion wechseln und "ab Sommer unser Mittelfeld verstärken. Marc überzeugt durch seine Schnelligkeit, eine solide Technik sowie seine Vielseitigkeit. Er ist im offensiven Mittelfeld und auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar", heißt es seitens der Laufenburger. Der 22-Jährige ist in dieser Saison der beste Torjäger (18 Treffer) der Wallbacher in der Kreisliga A. Schäuble war 2023 vom FC 08 Bad Säckingen zum FCW gestoßen und hat sich dort als offensiver Leistungsträger etabliert.