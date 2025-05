Marc Philipp verlässt den FV Lörrach-Brombach

Der FV Lörrach-Brombach muss den Abschied eines langjährigen Akteurs hinnehmen. Wie der Landesligist miteilte, werde Marc Philipp dem Verein ab Mitte Mai aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung nicht mehr zur Verfügung stehen. "Dies hat der seit 2018 beim FVLB spielende Stammtorhüter der Sportlichen Leitung in einem offenen und emotionalen Gespräch vor wenigen Tagen mitgeteilt", heißt es seitens des Clubs. "Verbunden mit der neuen Arbeitsstelle wird Marc Philipp auch den Wohnort wechseln und nach Stuttgart umziehen."

Der FVLB bedauere den Weggegang des "zuverlässigen Keepers", der für den Verein auch schon in der Verbandsliga und in der Oberliga zwischen den Pfosten stand. Überdies sei Philipp auch ein "wichtiger Teil des Mannschaftsrates" gewesen. "In den beiden nächsten Wochen wird Marc Philipp seine (vorerst) letzten Spiele für den FVLB bestreiten", so der Verein, der sich "aufrichtig für das jahrelange vorbildliche Engagement des Torhüters" bedankte und ihm für die Zukunft alles Gute wünschte. Nach dem Weggang der bisherigen Nummer eins "wird der FVLB auf dieser Position den eingeschlagenen Weg mit eigenen jungen Torhütern weitergehen".