Marc Lais:„Wir müssten mal mehrere Spiele am Stück zu Null bestreiten"

Nach zwei Spieltagen weiß in der Bezirksliga naturgemäß noch niemand, wo genau er steht. Auch beim SV Au-Wittnau halten sich Positives und Negatives die Waage: Späte Tore gegen Endingen brachten den Hexentälern den 4:2-Erfolg am ersten Spieltag, es folgte eine knappe 2:3-Niederlage beim Freiburger FC II. Trainer Marc Lais schätzt im Fupa-Bezirksligatipp die Lage vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Heitersheim ein.

fupa: Herr Lais, der SV Au-Wittnau ist mit einem Sieg und einer knappen Niederlage in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Wie stellt sich für Sie der Saisonauftakt dar?

Marc Lais: Tatsächlich, wir sind mit dem Sieg im ersten Spiel gut gestartet und wollten dieses positive Gefühl ins Spiel gegen den FFC mitnehmen. In der ersten Halbzeit haben wir aber zu einfache Fehler begangen und zu einfache Gegentore kassiert. In der zweiten Halbzeit lief es besser, wir hatten einige Chancen – ein 3:3 wäre drin gewesen. Der FFC hat es gut gemacht. Wobei immer die Frage ist, wer dort spielt. Die Mannschaft, die 1:9 in Glottertal verloren hat, war ganz bestimmt eine andere. Das komplette Interview und die Tipps gibt es im BZ-Plus-Artikel.