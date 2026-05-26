Marc Kleefisch wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß! Königstransfer mit Heimatnähe: Marc Kleefisch wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß! von Florian Leipertz · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser

Der FC Germania Lich-Steinstraß darf sich auf einen echten Königstransfer freuen: Marc Kleefisch wechselt vom FC Wegberg-Beeck zur Germania aus Lich-Steinstraß. Für den 26-jährigen Torjäger ist dieser Schritt nicht nur eine sportliche Entscheidung, sondern auch eine sehr persönliche.

Kleefisch ist in der Region längst kein Unbekannter. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Köln und von Alemannia Aachen. Dort hat er früh gelernt, was es bedeutet, leistungsorientiert zu arbeiten, sich täglich weiterzuentwickeln und Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. „Diese Ausbildung, gepaart mit seiner Erfahrung und seiner natürlichen Torgefahr, macht ihn zu einem Spieler, der jeder Mannschaft sofort weiterhilft“, zeigt sich Coach Hermanns überglücklich, einen solchen Hochkaräter demnächst in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen.

Marc Kleefisch (li.) verlässt den FC Wegberg-Beeck nach zwei Jahren. – Foto: Michael Schnieders

Seine Zahlen sprechen eine klare Sprache: In über 230 Spielen in der Mittelrhein- und Regionalliga erzielte Kleefisch mehr als 110 Tore. Aktuell führt er die Torjägerliste in der Mittelrheinliga mit 22 Toren und sechs Assists an. Das ist keine Momentaufnahme, sondern der Beleg für jahrelange Konstanz, Qualität und Zielstrebigkeit. „Wer über so viele Jahre regelmäßig trifft, bringt nicht nur Abschlussstärke mit, sondern auch Mentalität, Spielverständnis und den Willen, in entscheidenden Situationen da zu sein“, ist sich Sportleiter Flo Leipertz sicher, mit Kleefisch den absoluten Top-Stürmer für die kommende Landesliga-Saison verpflichtet zu haben. Umso größer ist die Freude bei der Germania, dass sich der Angreifer aus Überzeugung für den aufgezeigten Weg des Vereins entschieden hat. In den Gesprächen mit der sportlichen Leitung um Flo Leipertz und Coach Hermanns entstand von Beginn an ein sehr gutes Gefühl.