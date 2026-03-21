Marc Kleefisch setzt sich jetzt die 20-Tore-Marke

Ob er sein Geld aber auch noch in der nächsten Saison in Beeck verdient, ist zumindest fraglich. „Ich weiß wirklich noch nicht, wohin mein Weg führt. Derzeit höre ich mir alles an. Ich denke, in einem Monat wird Klarheit herrschen, wo ich in der nächsten Saison spielen werde.“

So ganz habe er auch noch nicht mit dem Kapitel Regionalliga abgeschlossen, gibt er zu. „Ich arbeite bei der Agentur für Arbeit und damit im öffentlichen Dienst. Da gibt es schon Möglichkeiten, sich mal für ein Jahr freistellen zu lassen oder in Teilzeit zu arbeiten, ohne den Job zu gefährden“, erläutert er. Er könne sich aber auch vorstellen, Beecker zu bleiben. Kleefisch will in diesem Jahr einen Anbau an seinem Haus hochziehen: ein weiteres Projekt des 26-Jährigen.

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