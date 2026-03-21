Marc Kleefisch setzt sich jetzt die 20-Tore-Marke

Zur Winterpause lag der TuS Königsdorf mit 22 Punkten einen Zähler vor dem FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga. Nach vier Spielen in der Rückrunde hat sich das Blatt gewendet: Während der FC zuletzt dreimal in Folge gewann, steht der TuS immer noch immer bei 22 Zählern, hat alle Partien seither verloren. Folge: Die Kleeblätter sind an dem Team aus der Stadt Frechen vorbeigezogen, haben nun acht Punkte mehr als der TuS auf dem Konto. Allmählich kommt Beeck also dahin, wohin es mit diesem Kader auch strebt: ins obere Drittel. Bis zum Tabellenfünften Fortuna Köln U23 sind es noch drei Zähler – das bessere Torverhältnis hat der FC jetzt schon.
Damit der Sprung ins obere Drittel realisiert werden kann, wäre ein vierter Sieg in Serie nicht verkehrt – den wollen die Schwarz-Roten am Sonntag (15.30 Uhr) eben beim TuS Königsdorf einfahren. „Das wird aber kein leichtes Unterfangen auf diesem kleinen Kunstrasenplatz. Da brauchen wir schon eine Topleistung. Dennoch ist ein weiterer Sieg unser klares Ziel, wollen wir unsere gute Serie dort ausbauen“, bekräftigt FC-Coach Mark Zeh.
Zu einer personellen Änderung ist er auf alle Fälle aber gezwungen: Justin Hoffmanns sah beim 4:0 gegen den SSV Bornheim seine fünfte Gelbe Karte und ist damit nun für ein Spiel gesperrt. Dafür steht Gabriel Paczulla wieder zur Verfügung, der gegen den SSV aus demselben Grund gefehlt hatte. Wieder fit ist zudem Kapitän Yannik Leersmacher.
Spielertrainer beim TuS ist Takahito Ohno, der in Beecks letzter Regionalliga-Saison 2023/24 noch für Beeck verteidigt hatte und danach zum TuS wechselte. In seinem zweiten Jahr dort ist er auch schon Spielertrainer. Ab Herbst hatte er zwar selbst nicht mehr mitgespielt, doch vergangenen Sonntag, beim 0:2 bei Tabellenführer SV Bergisch Gladbach, lief der Japaner auch wieder selbst auf. „Ich rechne auch am Sonntag wieder mit ihm auf dem Platz“, sagt Zeh über seinen früheren Schützling. Im Hinspiel führte Beeck 1:0, kassierte aber eine Viertelstunde vor Schluss per Doppelschlag noch zwei ausgesprochene Slapstick-Gegentore – Endstand 1:2. Coach Mike Schmalenberg musste daraufhin gehen.
Einer der Garanten des aktuellen Beecker Aufschwungs ist zweifellos Marc Kleefisch. Der 26-Jährige, seit 2019 für den FC am Ball, hat bereits 16 Saisontreffer erzielt, ist damit Zweiter der Liga-Torschützenliste hinter Frechens Lebensversicherung Patrick Friesdorf (schon 21 Tore). Dazu kommen für „Klee“ auch noch fünf Assists. Macht zusammen also eine starke Bilanz von 21 Scorerpunkte nach 19 Spielen.
Die möchte Beecks Torjäger vom Dienst nach Möglichkeit nun auch noch ordentlich ausbauen: „Man setzt sich ja Ziele mit der Mannschaft und persönlich. Und nachdem ich 16 Tore erzielt habe, möchte ich nun auch sehr gerne die 20er-Marke knacken. Das habe ich bislang ja noch nie geschafft.“ Eine neue Tabellenmarke strebe er aber nicht an. „Die haben wir im Sommer ausgegeben und sind damit ordentlich auf die Nase gefallen. Von daher ist es jetzt gut und richtig, einfach von Spiel zu Spiel zu denken. Unsere drei jüngsten Siege, allesamt zu Null, waren gerade auch für den Kopf sehr wichtig.“
Auch der Trainer hab seinen Anteil am Aufschwung. „Mark hat uns den Spaß am Fußball zurückgegeben, hat die Mannschaft komplett wiederbelebt. Wir spielen jetzt wieder mit Aggressivität und Emotionen – also den Fußball, für den Beeck auch eigentlich steht. Mark ist zudem ein echter Menschenfänger, kennt die Strukturen hier genau und weiß, wie der Hase läuft. Er ist eindeutig der beste Trainer, den ich in den sieben Jahren Beeck hatte“, betont Kleefisch.
Das Kompliment gibt Zeh gerne zurück: „Marc gibt immer Vollgas. Und er hat vom Fußballgott auch sehr viel Talent mitbekommen.“ Das gilt zum Beispiel für sein Kopfballspiel. Obwohl er mit 1,77 Meter nicht gerade Gardemaß hat, ist der Stürmer kopfballstark, positioniert sich immer geschickt, hat ein gutes Timing beim Hochsteigen, eine gute Technik – und auch den nötigen Mut. All das habe er aber weniger vom Fußballgott als vielmehr von seinem Vater geerbt, verrät er schmunzelnd. „Der war im Kopfball auch sehr gut.“ Dazu hat Kleefisch die nötige mentale Robustheit. „Auch nach drei Nasenbeinbrüchen wegen Ellenbogenchecks oder Hinterkopftreffern habe ich keine Angst, gehe in die Luftkämpfe immer voll rein.“
Eher einfach sei für ihn am vergangenen Sonntag das 1:0 gegen Bornheim gewesen – natürlich mit dem Kopf: „Die Flanke von Niklas Fensky kam passgenau, und ich habe die dann eingenickt – ganz getreu dem Motto: Das Geld wird am ersten Pfosten verdient“, so der Stürmer.
Ob er sein Geld aber auch noch in der nächsten Saison in Beeck verdient, ist zumindest fraglich. „Ich weiß wirklich noch nicht, wohin mein Weg führt. Derzeit höre ich mir alles an. Ich denke, in einem Monat wird Klarheit herrschen, wo ich in der nächsten Saison spielen werde.“
So ganz habe er auch noch nicht mit dem Kapitel Regionalliga abgeschlossen, gibt er zu. „Ich arbeite bei der Agentur für Arbeit und damit im öffentlichen Dienst. Da gibt es schon Möglichkeiten, sich mal für ein Jahr freistellen zu lassen oder in Teilzeit zu arbeiten, ohne den Job zu gefährden“, erläutert er. Er könne sich aber auch vorstellen, Beecker zu bleiben. Kleefisch will in diesem Jahr einen Anbau an seinem Haus hochziehen: ein weiteres Projekt des 26-Jährigen.
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