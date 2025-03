Marc Kersjes führt mit 45 die Elf der Woche der Kreisliga A an

SV Nütterden bleibt im Tabellenkeller am Leben, obwohl der SV Issum mit 3:1 führte. Fabian Lemm traf im Kellerduell doppelt für die Hausherren und sicherte beim 3:3 den Drei-Punkte-Abstand zwischen beiden Klubs; den muss Nütterden in jedem Fall noch aufholen, soll es mit dem Klassenerhalt klappen.

Identisch lief es beim SV Straelen. Der ehemalige Regionalligist lag gegen den TSV Nieukerk ebenfalls mit 3:1 auf Kurs, am Sonntag schossen aber Max und Felix Brusius für Nieukerk zwei entscheidende Tore beim 3:3, weshalb Straelen weiter vier Punkte Rückstand auf Issum behält. NIeukerk rangiert im Tabellenmittelfeld. SV Straelen – TSV Nieukerk 3:3

SV Straelen: Martia Tabei, Farhad Mohammadi, Mert Aközbek, Leon Otten, Mohamed Mekrani, Thomas Beuermann, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Rudolf Haksteter, Ayman Kasmi (75. Tayron Benedens), Amine Bachiri (60. Thomas Beuermann) - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

TSV Nieukerk: Ben Onkels, Stefan Onkels, Maurice Zobel, Theodor Peschers, Yannick Vowinkel, Felix Brusius, Niklas Harnischmacher, Max Brusius, Daniel Kleinmanns, Mirco Van Bergen (57. Skerdilaid Haxhimusa), Andrei Dinita - Trainer: Lars Allofs

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Amine Bachiri (1.), 1:1 Max Brusius (7.), 2:1 Imad Oulad Haddou (11.), 3:1 Ayman Kasmi (15.), 3:2 Skerdilaid Haxhimusa (68.), 3:3 Felix Brusius (72.)

Die weiteren Ergebnisse

FC Aldekerk – SGE Bedburg-Hau II 3:0

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens (88. Ali Irgat), Paul Pütz, Paul Albert Hoeps, Marc Kersjes (59. Matthias Diepers), Lennart Nagel, Kevin Rombs, Stefan Herrschaft, Josef Franke, Alessandro Vaccaro- Notte (60. Felix Foehde), Nick Hertelt (83. Philip Aalken) - Trainer: Marc Kersjes

SGE Bedburg-Hau II: Thore Seifert, Leon van Bentum (55. Tim Ingenhaag), Jonathan Giesen (32. Justus van Haaren), Sven Bröcheler, Jan Schoofs, Christoph Gorißen, Ansgar Nießen, Kevin Schouten (73. Patrick Linden), Matthias Rausch, Stefan Klümpen, Pascal Puff - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marc Kersjes (13.), 2:0 Marc Kersjes (16.), 3:0 Alessandro Vaccaro- Notte (59.)

Rot: Stefan Herrschaft (70./FC Aldekerk/Beleidigung)



Arminia Kapellen/Hamb – SV Walbeck 0:2

Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Jörn Kaminski, Henrik Lackmann (74. Philipp Arians), Johannes Billen, Hendrik Tünnißen (81. Carsten Trienekens), Paul Oymanns, Dominik Bollen, Florian Aengenheister, Arne Füngers (69. Tobias Ries), Tobias Bolz, Sven Schuster - Trainer: Johannes Bothen - Trainer: Florian Aengenheister - Trainer: Marvin Domagalla

SV Walbeck: Steffen Linßen, Christian Hönning, Max Armbrüster (60. Luca Matz Wienhofen), Christoph Peerenboom, Mark Janßen (62. Henrik Pastoors), Lucas Holla (67. Joel Zweigle), Manuel Waerder, Stephan Gorthmanns (75. Lukas Wistuba), Niklas Tebbe, Markus van Leuven, Nick Holla - Trainer: Jonas Gerke - Trainer: Sven Janßen

Schiedsrichter: Maruf Yüksel - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Nick Holla (12.), 0:2 Niklas Tebbe (64.)



SV Nütterden – SV Issum 3:3

SV Nütterden: Sascha Westerhoff, Youri Been, Fabian Janik Tönisen (69. Niklas Beem), Alexander Reinders, Cedric Dinnessen, Frederik Janssen, Sedat Sacan, Ryad Kadri, Eric Müller, Fabian Lemm (67. Eric Voskamp), Sven Jaroniak (32. Lasse Kramps) - Trainer: Michael Umbach

SV Issum: Luca Becker, Mark Holsteg, Simon Boeck, Matthias Hormann, Fabian Kok, Luca Elsnic, Rojhat Kilic, Andreas Bongartz, Tim Worschischek, Ben Bongartz, Nils Kabasch - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Björn Beyers - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Sebastian Kelm (Kerken) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nils Kabasch (4.), 0:2 Frederik Janssen (8. Eigentor), 1:2 Eric Müller (13.), 1:3 Nils Kabasch (15.), 2:3 Fabian Lemm (45.+1 Foulelfmeter), 3:3 Fabian Lemm (50.)



SC Auwel-Holt – Uedemer SV 1:3

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Julian Schmidt, Charalabos Michos (74. Michael Brimmers), Chris Beterams, Julian Behnke, Max van Treeck, Christian Hüpen, Max Endemann, Lukas Rattmann, Julian Treffurth (74. Thore Delbeck), Tom Beterams (68. Daniel Bauer) - Trainer: Patrick Heyer

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Jonas van den Heuvel, Lukas Rix, Lukas Broeckmann (77. David Pouwels), Simon Trappe (74. Joshua Naeve), Nils Oliver Krey (45. Tim Kerkmann), Matti Kuypers, Leon Knak (58. Till Lennart Bienemann), Maik Hemmers, Philipp Starbatty (88. Henry van den Heuvel) - Trainer: Martin Würzler

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Julian Treffurth (7.), 1:1 Maik Hemmers (22.), 1:2 Leon Knak (30.), 1:3 Philipp Starbatty (44.)

Rot: Lukas Rattmann (54./SC Auwel-Holt/Grobes Foulspiel)



Viktoria Winnekendonk – Siegfried Materborn 1:1

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen, Luca Luyven, Klaas Gerlitzki, Dennis Belzek, Samuel Bröcheler, Mike Oliver Berns, Luca Janssen, Luca Hamaekers, Igor Puschenkow, Luis Helisch - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Sven Kleuskens

Siegfried Materborn: Tim Schwarz, Marvin Lousee (34. Philipp Verfürth), Viktor Mast, Lars Buunk (54. Dennis Thyssen), Jonas Göknur, Julian Peters, Fabian Richter, Roman Lamers, Julian Tenhaft (75. Maxim Gall), Lukas Gervens (90. Bastian Schumacher), Ibrahima Diogo Barry (90. Carsten Michels) - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Tore: 0:1 Jonas Göknur (45.), 1:1 Luca Hamaekers (73.)



Grün-Weiß Vernum – Viktoria Goch II 1:2

Grün-Weiß Vernum: Simon Stüttelberg, Andreas Duwe, Florian Pankatz, Maik Regenhardt (46. Daniel Dück), Joshua Ben Fischer, Justin Regenhardt, Martin Dönnebrink, Marian-Luca Schmidt, Jannik Szentulat, Janning Fischer, Tim Hegmans - Trainer: Sascha Heigl

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Ali Baghi (45. Mike Hohmann), Lars Johnson, Jordi Barbara, Marvin Gisberts (0. Samouil Christos Schiefer), Robert Nafin, Nils Willi Konstanczak, Konstantin Schütz (0. Michael Pietersma), Miguel Wurring, Marvin Kürbs, Anes Tiganj (0. Luca Maurice Sinatra) - Trainer: Ernes Tiganj

Tore: 0:1 Anes Tiganj (24.), 0:2 Miguel Wurring (34.), 1:2 Marian-Luca Schmidt (66.)



SV Sevelen – TSV Weeze 4:5

SV Sevelen: Matthias Deckers, Dustin Ronnes, Yannick Nellen, Nico Kolmans, Dustin Lingen, Max Ruhnau, Jan-Luis Ruhnau (90. Lucas Claus), Julian Maas (64. Markus Esters), Adriano Fröse (88. Hendrik Vester), Philipp Langer, Lukas Garic (58. Alexandros Aivazidis) - Trainer: Fabian-Andreas Maas - Trainer: Sascha Katzke - Trainer: Heiko Kuhlmann

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (85. Frederik Osterkamp), Mikel Moorhead (70. Nick Schwarma), Max Büren, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (77. Louis Pacco), Nderim Cerkinaj (70. Klaus Winters), Julian Kühn (57. Yannick Gorthmanns) - Trainer: Ferhat Ökce

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Philipp Langer (13.), 2:0 Jan-Luis Ruhnau (17.), 2:1 Florian Thomas (19.), 2:2 Julian Kühn (29.), 2:3 Max Büren (43.), 3:3 Lukas Garic (59.), 3:4 Yannick Gorthmanns (62.), 4:4 Max Ruhnau (90.+1), 4:5 Frederik Osterkamp (90.+5)

Das sind die nächsten Spieltage

Wie bitter waren die letzten Augenblicke für den SV Sevelen? Der Bezirksliga-Absteiger führte mit 2:0 gegen den Tabellenführer TSV Weeze, doch die Nummer eins der Liga kam noch vor der Pause zurück und jubelte gleich dreimal. Max Büren vollendete das Comeback der Gäste in Minute 43. Sevelen hatte aber ja gemerkt, dass an diesem Nachmittag was möglich war. So glich Lucas Garic nach einer knappen Stunde aus und Max Ruhnau kam in der 91. Minute sogar zum viel umjubelten 4:4, zuvor hatte Yannick Gorthmanns (62.) Weeze erneut in Führung gebracht. Die letzte Patrone gehörte aber erneut den Gästen: Frederik Osterkamp setzte in Minute 95 den Schlusspunkt und hält Weeze mit dem Treffer zum 5:4 auf Platz eins.

20. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - FC Aldekerk

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Nütterden

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Arminia Kapellen/Hamb

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Issum

So., 23.03.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Straelen

So., 23.03.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen



21. Spieltag

Fr., 28.03.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn

Fr., 28.03.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Goch II

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Nütterden - TSV Weeze

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Straelen - SC Auwel-Holt

So., 30.03.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Uedemer SV

So., 30.03.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Nieukerk

So., 30.03.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck

So., 30.03.25 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II

