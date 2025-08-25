Marc Hoppmann schnür Viererpack

Der Absteiger aus Habach ist in der Bezirksliga Ill/Theel derzeit das Maß aller Dinge. Vier Spiele, vier Siege und 24:3 Tore, sprechen eine eindeutige Sprache. Aber auch die Wemmatia scheint nach anfänglichen Schwierigkeiten so langsam ins Rollen zu kommen.

Bei der 0:8-Heimspielniederlage des VfB Heusweiler II gegen den SC Wemmetsweiler führten die Gäste nach einer halben Stunde Spielzeit bereits mit 6:0. Dabei markierte Torjäger Marc Hoppmann innerhalb von nur 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Hoppmann war es auch, der für den 0:8-Schlusspunkt sorgte. Auf Flanke von Simon Marx brauchte er das Leder nur noch einzuköpfen.

Die "Theeltalbuwe", mit ihrem neuen Trainer Steffen Heßler, sind nach dem Abstieg aus der Landesliga noch nicht richtig in der neuen Liga angekommen. Nachdem man im Saarlandpokal mit einem starken 4:0 gegen die STV Urweiler die dritte Runde erreicht hat, läuft es in der Liga noch nicht so richtig rund. Im jüngsten Heimspiel gegen den SC Alsweiler lag man zwar mit 1:0 in Führung, vergaß aber nachzulegen. Natürlich war auch Pech im Spiel, als das Leder statt im gegnerischen Tor, die Unterkante der Torlatte traf und dann wieder zurück ins Feld sprang. Steffen Heßler, der Trainer der "Theeltalbuwe" sah die Partie so: "Die Bemühungen waren da aber wir vergeben einfach zu viele Chancen. Nach dem 3:4-Anschlusstreffer haben wir noch einmal alles nach vorne geworfen aber es hat leider nicht mehr gereicht. Meinem Team fehlt es noch an Erfahrung und dazu kommt, dass wir ohne gelernten Stürmer in die neue Saison gingen. Wir brauchen noch etwas Zeit, und vorne müssen wir einfach die Dinger weg machen."