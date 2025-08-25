Marc Hoppmann schnür Viererpack

Der Absteiger aus Habach ist in der Bezirksliga Ill/Theel derzeit das Maß aller Dinge. Vier Spiele, vier Siege und 24:3 Tore, sprechen eine eindeutige Sprache. Aber auch die Wemmatia scheint nach anfänglichen Schwierigkeiten so langsam ins Rollen zu kommen.
Bei der 0:8-Heimspielniederlage des VfB Heusweiler II gegen den SC Wemmetsweiler führten die Gäste nach einer halben Stunde Spielzeit bereits mit 6:0. Dabei markierte Torjäger Marc Hoppmann innerhalb von nur 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Hoppmann war es auch, der für den 0:8-Schlusspunkt sorgte. Auf Flanke von Simon Marx brauchte er das Leder nur noch einzuköpfen.
Die "Theeltalbuwe", mit ihrem neuen Trainer Steffen Heßler, sind nach dem Abstieg aus der Landesliga noch nicht richtig in der neuen Liga angekommen. Nachdem man im Saarlandpokal mit einem starken 4:0 gegen die STV Urweiler die dritte Runde erreicht hat, läuft es in der Liga noch nicht so richtig rund. Im jüngsten Heimspiel gegen den SC Alsweiler lag man zwar mit 1:0 in Führung, vergaß aber nachzulegen. Natürlich war auch Pech im Spiel, als das Leder statt im gegnerischen Tor, die Unterkante der Torlatte traf und dann wieder zurück ins Feld sprang. Steffen Heßler, der Trainer der "Theeltalbuwe" sah die Partie so: "Die Bemühungen waren da aber wir vergeben einfach zu viele Chancen. Nach dem 3:4-Anschlusstreffer haben wir noch einmal alles nach vorne geworfen aber es hat leider nicht mehr gereicht. Meinem Team fehlt es noch an Erfahrung und dazu kommt, dass wir ohne gelernten Stürmer in die neue Saison gingen. Wir brauchen noch etwas Zeit, und vorne müssen wir einfach die Dinger weg machen."
Der Tabellenführer aus Habach gab sich auch in Ottweiler keine Blöße. Ganz im Gegenteil. Nach 35 Minuten führte sein Team bereits mit 6:0. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Tobias Klein sehr effektiv im Ausnutzen der Torchancen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit des SV Habach, wurde die Partie nach der Pause immer zerfahrener. Am Ende stand es 2:7. Ein Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war. Tobias Klein, der Spielertrainer der Gäste nach der Partie: "Natürlich habe ich mich heute auch über den Sieg gefreut aber das Mitwirken von Lukas Geier, der in der 80. Spielminute eingewechselt wurde, freut mich ganz besonders. Lukas war nach seinem Schien und Wadenbeinbruch fast acht Monate verletzt und wird noch etwas Zeit brauchen, bis er seine alte Form wieder hat."
Der erste Sieg der laufenden Saison gelang dem SV Humes. Ausgerechnet gegen Dirmingen-Berschweiler gab es einen 3:2-Heimerfolg. Dabei sahen die Zuschauer eine Begegnung, die von zahlreichen Torchancen geprägt war. Sebastian Schmidt und Josef Boulos brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung, ehe Gästespieler Daniel Klesen zum 2:2 ausgleichen konnte. Für den 3:2 Siegtreffer der Hausherren sorgte erneut Josef Boulos. Pascal Rech, der Spielertrainer der Grün-Weißen: "Auch wenn Dirmingen etwas mehr Ballbesitz hatte, so ist unser Sieg, gemessen an den Torchancen, nicht unverdient."