Marc Geißler kehrt zu seinem Herzensverein zurück

Geißler kehrt zurück – Foto: Dirk Wieschermann

Die SpVgg Steele feiert die Rückkehr von Marc Geißler. Nach über 12 Jahren in Steele entschied sich der Defensivspieler vor der abgelaufenen Saison für einen Wechsel zu den Sportfreunden Niederwenigern. Nach nur einer Spielzeit geht es nun für ihn zurück zu seinem Herzensverein.

Auf und Abs für Geißler und Steele

Schon in der Saison 2013/14 war Geißler für Steele in der Bezirksliga aktiv. Über Jahre hinweg war er eine wichtige Stütze in der Hintermannschaft der SpVgg. Zudem konnte er immer wieder für ein paar Scorer sorgen.

Neben bitteren Erlebnissen, wie beispielsweise dem Bezirksliga-Abstieg in der Spielzeit 2013/14 hatte der 31-Jährige auch emotionale Momente in Steele, wie zum Beispiel die Rückkehr in die Bezirksliga nur eine Spielzeit später. Der wohl größte Moment war dabei wohl der Sprung in die Landesliga.