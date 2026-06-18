Marc Geißler kehrt zu seinem Herzensverein zurück

Die SpVgg Steele feiert die Rückkehr von Marc Geißler. Nach über 12 Jahren in Steele entschied sich der Defensivspieler vor der abgelaufenen Saison für einen Wechsel zu den Sportfreunden Niederwenigern. Nach nur einer Spielzeit geht es nun für ihn zurück zu seinem Herzensverein.
Schon in der Saison 2013/14 war Geißler für Steele in der Bezirksliga aktiv. Über Jahre hinweg war er eine wichtige Stütze in der Hintermannschaft der SpVgg. Zudem konnte er immer wieder für ein paar Scorer sorgen.
Neben bitteren Erlebnissen, wie beispielsweise dem Bezirksliga-Abstieg in der Spielzeit 2013/14 hatte der 31-Jährige auch emotionale Momente in Steele, wie zum Beispiel die Rückkehr in die Bezirksliga nur eine Spielzeit später. Der wohl größte Moment war dabei wohl der Sprung in die Landesliga.
Nach 290 Partien für die SpVgg und dem Abstieg aus der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands entschied er sich für einen Wechsel nach Niederwenigern. Dort kam er in der vergangenen Spielzeit auf 30 Einsätze und konnte dabei einen Treffer beisteuern.
Für die kommende Saison wird er allerdings wieder das Trikot seines Herzensverein tragen. In Steele soll er den Verein zurück zu alter Stärke in der Bezirksliga führen. Klar ist, dass Geißler sich bestens im Klub auskennt und somit keine Eingewöhnungszeit brauchen wird.