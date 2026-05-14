Marc Gebler und der SV Biemenhorst gehen ab Sommer getrennte Wege

Marc Gebler wird den SV Biemenhorst nach einem halben Jahr wieder verlassen. – Foto: Markus Becker

Mit nur drei verbleibenden Spielen steht beim Tabellenletzten der Oberliga Niederrhein bereits fest, dass der Weg in der kommenden Saison in die Landesliga führt. Nun ist auch klar, dass der Verein die neue Spielzeit mit einem neuen Trainerteam angehen wird. Das bestätigte der SV Biemenhorst nun auch offiziell. Marc Gebler und Lars Fondermann hatten die Mannschaft zur Rückrunde in einer schwierigen Situation übernommen. Der Klassenerhalt galt damals bereits als äußerst unwahrscheinlich.

Als ausschlaggebenden Punkt für die Trennung nannte der Verein "sportliche Differenzen zwischen Trainerteam und Mannschaft“, die auch in mehreren Gesprächen nicht hätten ausgeräumt werden können. Trotzdem betonte der SVB die professionelle Zusammenarbeit und die intensive Unterstützung bei der Kaderplanung für die kommende Saison.

Auch Marc Gebler bestätigte den Hintergrund zur Trennung im Sommer. Der Chefcoach erklärte, dass die Vorstellungen in sportlichen Fragen zunehmend auseinandergegangen seien.

"Die sportlichen Differenzen zwischen mir und der Mannschaft waren einfach zu groß“, sagte der Übungsleiter. "Ich bin jemand, der klare Prinzipien verfolgt. Sich absolut in den Dienst der Mannschaft zu stellen, gerade wenn es mal nicht läuft, das sind für mich Grundvoraussetzungen.“

Gebler verwies zugleich auf die schwierige personelle Lage in den vergangenen Monaten. Zahlreiche Leistungsträger hätten verletzungsbedingt oder aus beruflichen Gründen gefehlt. Langfristige Ausfälle von Spielern wie Fabian Krichel, Nathnael Scheffler und Johnny Lu verkomplizierten das Unterfangen Klassenerhalt zunehmend.

Trotz des inzwischen bereits feststehenden Abstiegs sieht der Trainer die gemeinsame Zeit nicht ausschließlich negativ. "Viele Spieler haben sich trotzdem gut entwickelt“, erklärte Gebler. der betonte, dass eine vorzeitige Trennung nie zur Debatte gestanden habe. Das Trainerteam wird die letzten drei Saisonspiele weiterhin betreuen.

Verein plant Neustart für die Landesliga

Der SV Biemenhorst richtet den Blick inzwischen klar auf die kommende Landesliga-Saison, dort möchte Biemenhorst auch umgehend eine "gute Rolle spielen". Laut Mitteilung ist die Kaderplanung bereits zu rund 90 Prozent abgeschlossen. Ein neues Trainerteam soll nun durch ein Kompetenzteam gemeinsam mit dem Vorstand gesucht werden.

Neben der sportlichen Veränderung gibt es auch eine personelle Neuerung in der Vereinsführung. Niclas Behren wird sein Amt als erster Vorsitzender der Senioren-Fußballabteilung zum Saisonende niederlegen, dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben.