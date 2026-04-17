Marc Gebler: "Das Derby ist das erste Endspiel" Der SV Biemenhorst kämpft um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag kommt es zum Derby gegen Blau-Weiß Dingden. von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Aktuell hat der SV Biemenhorst als Träger der Roten Laterne in der Oberliga Niederrhein wenig zu lachen. Das könnte sich aber am Wochenende schon wieder ändern. Denn da steht nicht nur das Derby gegen Blau-Weiß Dingden an, mit einem Erfolg könnte der SVB auch am 1. FC Kleve vorbeiziehen und im besten Fall den Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf drei Punkte verkürzen. FuPa Niederrhein wird die Partie ausführlich live begleiten.

Seit Anfang diesen Jahres ist Marc Gebler der neue starke Mann an der Seitenlinie des SV Biemenhorst. "Dass es eine herausfordernde Zeit wird, war von Beginn klar. Es hat seine Gründe, warum sich die Mannschaft im Abstiegskampf befindet", erklärt er. Doch für den Übungsleiter ist noch längst nichts entschieden. "Der Abstiegskampf ist brutal eng. Zwischenzeitlich hatten wir die rote Laterne ja auch wieder abgegeben, das kann sich am kommenden Wochenende gegen Dingden auch schon wieder ändern und wir sind sie wieder los. Insgesamt ist der Glaube natürlich noch da. Wir wissen, dass es eine Herkules-Aufgabe ist, aber wir haben auch gezeigt, dass wir situativ und mit einigen Mannschaften mithalten können", äußert er sich kämpferisch.

Einen entsprechend noch höheren Stellenwert nimmt das Derby gegen Dingden deshalb auch ein. "Das Derby ist das erste Endspiel", betont Gebler, der eine besondere Stimmung im Verein wahrnimmt. "Die Vorfreude und Anspannung ist spürbar, für beide Clubs ist es ein immens wichtiges Spiel. Wir hoffen auf gutes Fußballwetter und auf eine tolle Atmosphäre, die Unterstützung der Fans kann uns zusätzlich nochmal Energie verleihen. Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels und entsprechend werden wir die Trainingswoche auch angehen und uns vorbereiten", erklärt er. "Nicht ins offene Messer laufen" Personell wird er wieder improvisieren müssen. "Wir haben bei weitem nicht das Personal aus der Hinrunde zur Verfügung, aber die Jungs machen das echt ordentlich. Wir haben jetzt sieben Endspiele und noch einige Duelle gegen direkte Konkurrenten. Wenn wir es schaffen, als Einheit weiter zu wachsen und defensiv stabil sind, dann haben wir noch eine Chance", gibt er die Marschrichtung für das Saisonfinale vor. Eine Schlüsselrolle könnte Luca Puhe einnehmen. Der Torjäger vom Dienst hat bereits 17 Treffer auf dem Konto, zudem elf Treffer aufgelegt. In der kommenden Saison wird er wohl in die Regionalliga West wechseln.