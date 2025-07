Marc Brasnic mit Torerfolg im ersten Testspiel für Wegberg-Beeck

Nach einer harten ersten Trainingswoche stand für den FC Wegberg-Beeck bei Oberligist Rot-Weiß Koblenz das erste Testspiel an. Trotz schwerer Beine reichte es für die Kleeblätter auf dem Sportplatz Kaltenengers zu einem 1:1. Doch nicht wegen des Ergebnisses war Coach Mike Schmalenberg sehr zufrieden: „Koblenz ist in der Vorbereitung viel weiter als wir, bestreitet am kommenden Wochenende schon sein erstes Meisterschaftsspiel. Von daher war ich mit unserer Vorstellung sehr zufrieden. Die Abstimmung im letzten Drittel fehlte zwar noch ein wenig, doch wir haben ein gutes Pressing gespielt, hatten auch mehr vom Spiel.“

Beeck geriet zwar schon sehr früh in Rückstand (5.), doch Königstransfer Marc Brasnic machte dann gleich in seinem ersten Spiel für den FC das, was von ihm auch erwartet wird – ein Tor: Mit einem Freistoß ins kurze Eck düpierte er den RW-Keeper, 1:1 (38.). „Das war ein freches Tor, hat mir außerordentlich gut gefallen“, lobte Schmalenberg.

Ab sofort steht Beecks Trainerteam ein wichtiges Analyseelement zur Verfügung: Die schon länger geplante vollautomatische Videokamera, die schon etliche Mittelrheinligisten benutzen, hat nun auch der FC angeschafft. „Wir werden sie in erster Linie zur Einzelanalyse nutzen“, kündigt Schmalenberg an.

In der kommenden Woche stehen für den FC voraussichtlich vier Spiele an. Am Mittwoch steigt der FC gegen Bezirksligist Concordia Oidtweiler (Anstoß 19 Uhr) beim Rurdorfer Sommercup ein, am Freitag wäre mit Union Würm/Lindern oder Borussia Freialdenhoven auf alle Fälle ein A-Ligist der Gegner. Am Samstag testet der FC daheim gegen Oberligist SC St. Tönis (Anstoß 14 Uhr), am Sonntag steht das Finale in Rurdorf an. Da könnte Beeck auf Nachbar Sportfreunde Uevekoven treffen. Nach dem 9:8 nach Elfmeterschießen gegen Union Schafhausen stehen der Landesliga-Aufsteiger auf alle Fälle schon mal im Halbfinale.