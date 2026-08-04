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Marc-André ter Stegen wechselt leihweise zu Ajax Amsterdam
Die monatelange Hängepartie um die Zukunft von Marc-André ter Stegen ist beendet. Der 34-jährige Torhüter verlässt den FC Barcelona erneut auf Leihbasis und schließt sich für die Saison 2026/27 dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam an. Wie beide Vereine am Dienstag offiziell bestätigten, gilt das Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2027. Eine Kaufoption für den Traditionsklub aus der Eredivisie besteht nicht.
Nach seinem Stammplatzverlust in Barcelona und einer verletzungsgeprägten Leihe zu Girona sucht ter Stegen in Amsterdam Spielpraxis. Bei Ajax trifft er auf Trainer Míchel, Sportdirektor Jordi Cruyff sowie seinen Nationalmannschaftskollegen Julian Brandt.
Unterstrichen wird der Stellenwert der Verpflichtung durch die Worte von Ajax-Sportdirektor Jordi Cruyff: „Marc ist eine unmittelbare Verstärkung für unseren Kader. Seine Qualitäten stehen außer Frage und wir haben lange daran gearbeitet, diesen Transfer zu realisieren.“
„Ein langer Atem, der sich auszahlt“ — Die niederländische Presse feiert die Ankunft ter Stegens als Signal an die Konkurrenz. Dass ein Torhüter dieses Kalibers in der Eredivisie aufläuft, gilt als historischer Ausnahmefall für den niederländischen Fußball.