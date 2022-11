Marburgs Knipser Sascha Huhn: Mit 25 bereits ein Urgestein Teaser VL MITTE: +++ Der Stürmer von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg trifft derzeit nach Belieben. Wie ist Huhns Erfolgsrezept und wie erklärt sein Trainer Maurice Jauernick die überragende Form? +++

MARBURG - Rückblende in den Juni 2015. Die Fußball-A-Junioren der SF/BG Marburg schaffen unter dem Trainergespann Tim Wenzel und Miroslav Emedji in zwei dramatischen Aufstiegsspielen vor jeweils imposanten Zuschauerkulissen (600 in Marburg, 1300 im Rückspiel in Ellar) gegen die JSG Waldbrunn erstmals den Sprung in die Hessenliga. In dieser überzeugen sie in der Hinrunde, verspielen dann aber einen 14-Punkte-Vorsprung auf die TSG Wieseck und müssen im Sommer darauf nach der Niederlage gegen die Gießener Vorstädter im Entscheidungsspiel um den Abstieg wieder runter. Die Titel des Futsal-Hessenmeisters und des Regionalpokalsiegers trösteten da kaum. Leistungsträger der Mannschaft waren überwiegend Spieler des Jahrgangs 1997. Der wird von vielen noch immer als der stärkste Jahrgang bezeichnet, den die Blau-Gelben im Nachwuchsbereich je hatten.