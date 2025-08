Marburger Schiedsrichterin Carolin Lotz zeigt es den Männern Teaser KREIS MR: +++ Die 22 Jahre alte BWL-Studentin pfeift seit sieben Jahren und derzeit für den SV Bauerbach. Was sie als Frau im Schiedsrichterwesen erlebt und welchen Weg sie noch gehen möchte +++

Marburg. Das Schiedsrichterwesen im deutschen Fußball sorgt vor allem im Profibereich immer mal wieder für negative Schlagzeilen. Meist geht es dann um Intransparenz und Günstlingswirtschaft bei der Auswahl der Schiedsrichter, deren Fehlentscheidungen und die der VARs oder auch mal um Amtsenthebungen von Funktionären. Doch es gibt auch viele schöne Geschichten. Eine davon wollen wir erzählen. Sie handelt von Carolin Lotz, 22 Jahre jung, wohnhaft in Marburg. Sie absolviert gerade bei Biontech in der Universitätsstadt ein duales Studium der Betriebswirtschaft und ist als Schiedsrichterin für den SV Bauerbach aktiv. Mit ihrem Hobby hat sie vor sieben Jahren begonnen. Seitdem haben sie Fragen begleitet: Will ich wirklich Schiedsrichterin werden? Macht mir dieses Hobby auch nach einigen Jahren noch Spaß? Kann ich jungen Fußballinteressierten empfehlen, selbst Schiedsrichter zu werden? Fragen, die sie ohne Zögern auch heute noch mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet.