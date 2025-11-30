Marburg unterliegt trotz Traumstart gegen Biebrich

Marburg. Trotz eines Starts nach Maß haben die Sportfreunde Blau/Gelb-Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte eine 1:3-Heimniederlage gegen den FV Biebrich kassiert. Der Nachmittag begann verheißungsvoll, denn Marburg nutzte gleich die erste gute Aktion: Sascha Huhn vollendete früh zur 1:0-Führung. (3.) Doch der Treffer gab den Blau-Gelben nicht die erhoffte Sicherheit – eher im Gegenteil.