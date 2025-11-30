 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Marburgs Spielmacher Linus Gsöllpointner (r.) wird von den Biebrichern um Philipp Nikolaus Offermann an der engen Leine gehalten. © Jens Schmidt
Marburg unterliegt trotz Traumstart gegen Biebrich

Teaser VL MITTE: +++ Die Sportfreunde Blau/Gelb-Marburg starten in der Fußball-Verbandsliga perfekt gegen FV Biebrich, doch defensive Fehler und fehlende Kampfbereitschaft führen zur 1:3-Heimpleite +++

Marburg. Trotz eines Starts nach Maß haben die Sportfreunde Blau/Gelb-Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte eine 1:3-Heimniederlage gegen den FV Biebrich kassiert. Der Nachmittag begann verheißungsvoll, denn Marburg nutzte gleich die erste gute Aktion: Sascha Huhn vollendete früh zur 1:0-Führung. (3.) Doch der Treffer gab den Blau-Gelben nicht die erhoffte Sicherheit – eher im Gegenteil.

