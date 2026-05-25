Marburg und Großenenglis dominieren: Die Elf des Jahres der Hessenliga Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Tschersich

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das Tor hütet Vanessa Erbes von SF/BG Marburg. Die Marburger Schlussfrau wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und ist damit die Nummer eins der Frauen-Hessenliga. Die Dreierkette vor ihr besteht aus Luna Schömann von TuS Viktoria Großenenglis, die viermal nominiert wurde und in der Saison zudem auf sechs Scorerpunkte kommt, Lara Barth, ebenfalls aus Großenenglis, mit sechs Scorern und vier Nominierungen sowie Rebecca Goy von SF/BG Marburg, die ebenfalls viermal in der Spieltagsauswahl vertreten war und drei Tore erzielte.

Das Mittelfeld wird angeführt von Lara Maria Schürmann. Die Spielerin von SF/BG Marburg sammelte sieben Nominierungen und erzielte starke 20 Saisontore. Neben ihr stehen Jana Schwaab von TuS Viktoria Großenenglis, die mit 23 Scorerpunkten und sechs Nominierungen einmal mehr zu den auffälligsten Spielerinnen der Liga zählt, Antonia Rau vom TSV Klein-Linden mit elf Scorern und vier Nominierungen sowie Hannah Nickel von SF/BG Marburg, die neun Treffer und vier Nominierungen vorweisen kann. Den Angriff bilden Nathalie Erbes von SF/BG Marburg, die mit acht Toren sowie acht Nominierungen am häufigsten in dieser Elf vertreten ist, Verena Faulstich von der TSG Lütter mit 20 Scorerpunkten und sieben Nominierungen sowie Janine Dülger von TuS Viktoria Großenenglis, die mit elf Scorern und sechs Nominierungen den Offensivblock komplettiert.