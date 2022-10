Marbach siegt im Spitzenspiel!

Bei sonnigen 20 Grad waren die Jungs zu Gast beim Spitzenreiter SV Gebersheim. Auf bekanntem Terrain (man gewann im Juli das entscheidende Relegationsspiel in die Bezirskliga) hieß es am heutigen Sonntag Platz 1 trifft auf Platz 3.

Auf dem holprigen Rasen tasteten sich beide Mannschaften in den ersten Minuten ab. Marbach hatte jedoch von Beginn an mehr Spielanteile. So war es Angelo De Capua, der in der 16. Minute nach schönem Zuspiel von Sava Kara, den Führungstreffer für die Schillerstädter erzielte. In der Folge erspielten sich die Marbacher die ein oder andere Chance. Genutzt wurde allerdings keine. So ging es mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Wie so häufig waren die ersten Minuten von Halbzeit zwei eher zurückhaltend. Es kam, wie es kommen musste und Gebersheim traf nach einer Ecke 1:1 Ausgleich. Die folgenden 20 Minuten spielten sich hauptsächlich im Mittelfeld ab und keine Mannschaft hatte zwingende Torchancen. In der 78. und 80. Minute konnten Savas Kara und Angelo De Capua mit einem Doppelschlag die Marbacher Führung wieder herstellen. Nico Scimenes setzte kurz vor Ende, nach Vorarbeit von Sebastian Feilner, den Schlusspunkt zum verdienten 4:1.

Nach zwei sieglosen Spielen konnte der FC wieder einen Dreier einfahren. Auch wenn es im Spielverlauf immer wieder einzelne Phasen gab, in denen unseren Jungs das Spielgeschehen leichtfertig entglitt, steht unsere Elf nach 8 Spieltagen mit 17 Punkten absolut im Soll.