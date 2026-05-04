Marathon-Spiel abgebrochen, OSV Meerbusch zittert an der Spitze

Vier Zähler sind es von Nettetal II zum TSV Bockum, der durch Abdul Hassan Barrie bei der personell aus dem letzten Loch pfeifenden Zweitvertretung des SC St. Tönis noch zu einem 2:2-Unentschieden kam. Für die hatte nach dem 0:1 von Christian Tönnißen Yigit Taha Siyak und Furkan Yavuz zwischenzeitlich auf 2:1 gestellt.

Morgen, 19:30 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 19:30 live PUSH

Der CSV Marathon Krefeld lag am Samstag nach einer Stunde in Wickrath bereits mit 0:4 uneinholbar im Hintertreffen, ehe der Schiedsrichter wegen eines Gewitters die Begegnung abbrach. Sie wird bereits am kommenden Dienstag nachgeholt.