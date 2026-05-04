Marathon-Spiel abgebrochen, OSV Meerbusch zittert an der Spitze

Verfolger TuRa Brüggen gewann in der Bezirksliga, Gruppe 3, das Topspiel gegen Spitzenreiter OSV Meerbusch mit 3:2, wodurch der Vorsprung des Teams von Jungtrainer Dominik Voigt auf die Spfr. Neuwerk, die noch eine Partie weniger absolviert haben, auf zwei Zähler geschrumpft ist. Vor über 200 Zuschauern gab es in einem oft hektischen Spiel in der Endphase zwei Platzverweise. Erst erwischte es den Brüggener Christos Tsopanides mit Gelb-Rot (74.) und danach den Meerbuscher Luis Mick Heich mit Rot (82., Notbremse als letzter Mann). Nicht mehr aufstiegsverdächtigt liest sich die Bilanz des OSV, der neben dem gesperrten Marc Rommel mit Lars Stieger auch seinen zweitbesten Vollstrecker verletzt ersetzen musste, der vergangenen drei Spiele: zwei Unentschieden und eine Niederlage.
Nicht mehr stellen dürfte sich für den SV Thomasstadt Kempen und den VfL Tönisberg das Thema Abstiegsrelegationsplatz. Es müsste schon ein mittelprächtiges Fußballwunder geschehen, sollte jetzt noch etwas schieflaufen. Die Kempener gewannen nach Toren von Eric Scheuren und Dominik Strathe das Nachbarschaftsduell in Grefrath (2:0) und die Tönisberger atmeten ganz tief durch, weil Ben Funken, noch U19-Spieler, in der Nachspielzeit den wichtigen 2:1-Erfolg gegen die Reserve des SC Union Nettetal sicherte.
Beide haben durch diese Dreier sogar schon den VfR Fischeln überholt, der beim 1. FC Viersen ziemlich daneben lag. 1:4 zu verlieren ist schon heftig. Deshalb wäre es für die Mannen von der Kölner Straße mehr als ratsam, kommenden Sonntag gegen Fastabsteiger 1. FC Mönchengladbach es den Kempenern und Tönisbergern gleichzutun. In Sachen Relegation hat nun SC Union Nettetal II die schlechtesten Karten bei einem Drei-Punkte-Rückstand auf den 1. FC Viersen. Hier trägt der Trainerwechsel in der Winterpause zum erfahrenen Stephan Houben scheinbar mehr Früchte, als der in Nettetal zum jungen David Sfarzetta, der vorher bei den Unionisten im Nachwuchs arbeitete.v
Vier Zähler sind es von Nettetal II zum TSV Bockum, der durch Abdul Hassan Barrie bei der personell aus dem letzten Loch pfeifenden Zweitvertretung des SC St. Tönis noch zu einem 2:2-Unentschieden kam. Für die hatte nach dem 0:1 von Christian Tönnißen Yigit Taha Siyak und Furkan Yavuz zwischenzeitlich auf 2:1 gestellt.
Der CSV Marathon Krefeld lag am Samstag nach einer Stunde in Wickrath bereits mit 0:4 uneinholbar im Hintertreffen, ehe der Schiedsrichter wegen eines Gewitters die Begegnung abbrach. Sie wird bereits am kommenden Dienstag nachgeholt.