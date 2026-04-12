Marathon Remscheid verpasst Big Points, SC Ayyildiz gewinnt 13:0

Der VfB Marathon Remscheid hätte das Spitzenrennen in Gruppe 1 komplett durchmischen können, prallte schlussendlich aber doch an Tabellenführer 1. FC Monheim II ab. Der VfB ist nun zwar alles andere als chancenlos, muss sich in den kommenden Wochen aber mühsam an die Top-Platzierungen heranmausern. Dort hausiert weiterhin der TSV Solingen II, der dem SC Ayyildiz Remscheid II mit 8:1 keinerlei Chance ließ. Der VfB Langenfeld darf auch weiterhin Aufstiegsambitionen anmelden, mühte sich zu einem turbulenten 4:3-Erfolg gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen.
Während die Zweitvertretung von Ayyildiz eine Abreibung kassierte, verteilte die Erste Mannschaft ihrerseits Haue. Ein 13:0-Sieg gegen Türkiyemspor Remscheid zeigte einen klar erkennbaren Klassenunterschied auf. Tabellenführer bleibt weiterhin der SSV Bergisch Born II, der trotz zwischenzeitlichen Rückstands insgesamt deutlich den Verfolger SC Radevormwald mit 6:2 besiegte.
1. FC Sport-Ring Solingen – VfB 06 Langenfeld 3:4
1. FC Sport-Ring Solingen: Patrick Witzorrek, Enes Aydin, Gianni Lo Martire, Emrah Kalayci, Antony Frassanito, Cosimo Cracchiolo (56. Samuel Spampinato), Sükrü Akgündüz, Oguzhan Kavak, Frederico Miguel Niederelz, Gianni Apruzzese - Trainer: Carmine Maltempo
VfB 06 Langenfeld: Chris Fiegler, Daniel Wagner, Björn Weber, Noah Wiesner, Timo Siekmann, Chanon Karsten Kiwitt (46. Dean Hering), Lukas Kubina, Anton Vogel (94. Lukas Hänsch), Oliver Hellwald, Emilio Evangelista (73. Leonardo Tuttolomondo), Florian Franke - Trainer: Fabian Krzykala
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Frederico Miguel Niederelz (23.), 1:1 Florian Franke (47.), 1:2 Daniel Wagner (53.), 2:2 Gianni Lo Martire (61.), 3:2 Frederico Miguel Niederelz (73.), 3:3 Oliver Hellwald (74.), 3:4 Noah Wiesner (90.+2)
TSV Solingen II – SC Ayyildiz Remscheid II 8:1
TSV Solingen II: Alexander Dick, Moritz Weierstall (45. Jan Rudolf), Luca Frassanito (70. Jonas Heimann), Christopher Nötza (45. Dominik Brylka), Nils Watzlawik (70. Julian Heimann), Arda Konca, Maiko Rönchen, Saidow Jallow (45. Finan Paul Kurt Berndt), Daniel Meijning, Finn Glodni, Gabriel Kelava - Trainer: Tim Evertz
SC Ayyildiz Remscheid II: Nuri Dogan, Oguz Yesilöz, Ahmet Orman, Ertugrul Hacisalihoglu, Cagatay Urtekin (59. Burak Yilmaz), Albian Aliu, Serdar Tavus, Enes Yagiz, Boris Elenov Yankov, Yanko Todorov, Turan Chapadzhiev - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
Schiedsrichter: Dario Köther - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Finn Glodni (36.), 2:0 Arda Konca (40.), 3:0 Maiko Rönchen (43.), 4:0 Daniel Meijning (50.), 5:0 Maiko Rönchen (56.), 5:1 Burak Yilmaz (65.), 6:0 Dominik Brylka (70.), 7:0 Dominik Brylka (78.), 8:1 Gabriel Kelava (85.)
Sportfreunde Baumberg II – HSV Langenfeld II 1:3
Sportfreunde Baumberg II: Jakub Furman, Abderrahim Outmani, Amin Sahli (46. Soubhankham Bourommavong), Diampasi Jeffry Kumpesa, Alexander Leichner, Yusuf Bidi, Selami Algün, Maher Anakhrouch, Alexander Chrenko, Stefan Laschewski, Marcel Ogon (75. Hassan Dadpour) - Trainer: Normen Litschko
HSV Langenfeld II: Jan-Juca Trapp, Max Schmitz, Maurice Feger, Luca Höllman, Justin Haag (55. Ben Rapp), Lukas Sczyrba (75. Alexander Fischer), Yannick Mölders (75. Julian Louis Lawonn), Noel Luca Christmann, Marlon Bäumler (62. Ben Burghardt), Fabio Salvatore Tuttolomondo, Ben Noah Piatkowski (84. Kevin Hering) - Spielertrainer: Kevin Hering - Spielertrainer: Alexander Fischer - Trainer: Marvin Kinzer
Schiedsrichter: Ahmet Koack - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Selami Algün (33.), 1:1 Marlon Bäumler (45.), 1:2 Ben Noah Piatkowski (52.), 1:3 Noel Luca Christmann (58.)
1. FC Monheim II – VfB Marathon Remscheid 3:2
1. FC Monheim II: Jan Friederichsen, Yasin Ben Ramdane, Martin Agyenim-Boateng, Metehan Özer (87. Adel Mustafa), Fabian Harwege, Mark Romanczuk, Marcel Tillges, Dario Carpino, Ji Hyeong Seo, Mertay Sahin, Levent Plesina (92. Till Drößert) - Trainer: Matthias Backhausen - Co-Trainer: Ufuk Özcelik
VfB Marathon Remscheid: Ivan Maras, Mirko Novakovic (72. Fabian Trautvetter), Christopher Gallego Costa, Shpetim Leci, Dominik Müller (78. Marc Oliver Schidzig), Chris Stumpf, Mergim Leci, Eduard Repp, Lukas Elsner (60. Yassir Yabba), Gianluca Santos Latina (46. Ali Eren Eryürük), Abdoul Morou Soumana (46. Marc-Daniel Ostermann) - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Mertay Sahin (41.), 2:0 Levent Plesina (64.), 2:1 Marc-Daniel Ostermann (67.), 2:2 Ali Eren Eryürük (85.), 3:2 Levent Plesina (90.)
SSV Bergisch Born III – GSV Langenfeld 1:6
SSV Bergisch Born III: Yannick Eckert, Matthias Gumm, Peter Schumacher, Pascal Roßbach, Maximilian Behrendt, Robin Beckmann, Silas Beckmann, Jan Christoph Ronge, Fabian Degen, Lennart Neuschäfer (86. Tim Sieckendieck), Danny Hollik - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
GSV Langenfeld: Mika Sievert, Philipp Stein (59. Robert Schlottmann) (72. Florian Sascha Rehm), Luca Kwasnitza, Jan Luca Kewitz, Pierre Leon Franke (64. Paul Becker), Frederik Wulff (55. Niklas ter Heide), Rafaele Lavalle, Leon Bernhardt, Dardan Iseni, Tobias Nassen, Philip Henning (55. Betim Beqiri) - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
Schiedsrichter: Youness Abouti (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Frederik Wulff (52.), 0:2 Tobias Nassen (60.), 0:3 Leon Bernhardt (76.), 1:3 Robin Beckmann (78.), 1:4 Dardan Iseni (79.), 1:5 Dardan Iseni (82.), 1:6 Tobias Nassen (88.)
28. Spieltag
19.04.26 SV Solingen 08/10 II - 1. FC Monheim II
19.04.26 Dersimspor Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
19.04.26 VfB Marathon Remscheid - SC Germania Reusrath II
19.04.26 Sportfreunde Baumberg II - TSV Solingen II
19.04.26 GSV Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid II
19.04.26 VfB 06 Langenfeld - SSV Bergisch Born III
SC Leichlingen – TG Hilgen 6:6
SC Leichlingen: Toni Knoll, Daniel Schneiders, Marcel Schneiders, Felix Overdick, Florian Schneiders, Adrian Frano, Pascal Schumacher, Nico Raucamp, Aliyas Hammo, Luis Jan Brühl, Max Spieker - Trainer: Michael Czok
TG Hilgen: Oliver Miebach, Max Nunziata - Trainer: Jonas Lauer
Tore: 0:1 Max Nunziata (11.), 0:2 Felix Overdick (20. Eigentor), 0:3 Max Nunziata (21.), 1:3 Max Spieker (25.), 1:4 Oliver Miebach (27.), 2:4 Florian Schneiders (30. Foulelfmeter), 3:5 Felix Overdick (33.), 2:5 Max Nunziata (39.), 4:5 Nico Raucamp (47.), 4:6 Max Nunziata (53.), 5:6 Tim Florian Frye (79.), 6:6 Ali Mohamadi (84.)
TuRa Remscheid-Süd – TuS Quettingen 2:2
TuRa Remscheid-Süd: Robin Dowald, Antonio Piperato, Biagio Cantelli, Giuseppe Pio Apicella, Boubacar Balde, Luca Lilliu, Ayman El Allaf, Dmytro Bezghodkov, Alessio Profita, Tayfun Turan, Gabriele Nazzareno - Trainer: Matthias Winkler
TuS Quettingen: Ahmet Camuralioglu, Matthias Senn (62. Kevin Spiegel), Maher Hassan, Emre Boyaci, Pasco Ngoy Kadindwe, Silas Weis (56. Emre Maslar-Moustafa), Fabian Krzyscin (81. Claudin Lukaku), Behnan Maslar-Moustafa, Furkan Ulucan, Hakan Özkan (56. Khalil El Hantour), Fatih Arslan (46. Prince Godwin) - Trainer: Tunahan Tek - Co-Trainer: Firat Köseoglu
Tore: 1:0 Gabriele Nazzareno (2. Foulelfmeter), 2:0 Gabriele Nazzareno (10.), 2:1 Pasco Ngoy Kadindwe (29.), 2:2 Emre Maslar-Moustafa (90.+4)
Türkiyemspor Remscheid – SC Ayyildiz Remscheid 0:13
Türkiyemspor Remscheid: - Trainer: Oliver Hippler - Trainer: Salih Özuzun - Trainer: Ismet Sutkovic
SC Ayyildiz Remscheid: Michael Röttgen, Taha Belfdil, Nevzat Aktas, Mo Karagera, Amine Belhadj Larbi, Hüseyin Kilic, Mohamed Ali Bouzraa, Sanel Bungur, Resit Cetin (46. Turan Chapadzhiev), Cengiz Cetin (46. Umut Cakir), Aydin Türksoy - Co-Trainer: Adem Dernek - Trainer: Serkan Hacisalihoglu
Tore: 0:1 Aydin Türksoy (15.), 0:2 Aydin Türksoy (19.), 0:3 Mohamed Ali Bouzraa (33.), 0:4 Mohamed Ali Bouzraa (43.), 0:5 Mo Karagera (45.), 0:6 Taha Belfdil (49.), 0:7 Nevzat Aktas (60. Foulelfmeter), 0:8 Aydin Türksoy (62.), 0:9 Taha Belfdil (75.), 0:10 Aydin Türksoy (78.), 0:11 Aydin Türksoy (83.), 0:12 Amine Belhadj Larbi (86.), 0:13 Turan Chapadzhiev (87.)
SSV Bergisch Born II – SC 08 Radevormwald 6:2
SSV Bergisch Born II: Lias Kulessa, Oskar Barich (79. Kevin Buschhaus), Yanic Koch (46. Ricardo Bizarro Costa), Tamas Kosztolanyi (68. Jannik Hoffmeister), Dominik Baumann, Linus Rämsch, Angelo Bifulco (46. Frederik Streit) (54. Frederik Streit), Jannik Hoffmeister, Fynn Schlamm, Antonio Plesa - Trainer: Marvin Plott
SC 08 Radevormwald: Paul Strangfeld, Fabian Kleinjunge, Jan Gülicher, Emre Erol (64. Niklas Brocksieper), Philipp Andreas (79. Maris Paul Adorf), Jonas Hardok, Till Kalkuhl (71. Abdulbaki Bastan), Lennart Niels Engelmann (89. Marcel Nickisch), Lukas Schwaba (89. Luis Joel Zimmermann), Fynn Jonathan Schneider - Trainer: Daniel Krause
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fynn Jonathan Schneider (10.), 1:1 Angelo Bifulco (16.), 2:1 Fynn Schlamm (21.), 3:1 Jannik Hoffmeister (41.), 4:1 Ricardo Bizarro Costa (63.), 5:1 Jannik Hoffmeister (73.), 5:2 Jonas Hardok (75.), 6:2 Dominik Baumann (80.)
BV Bergisch Neukirchen – Genclerbirligi Opladen 1:4
BV Bergisch Neukirchen: Philipp Mücke, Benjamin Seifert (56. Frederik Kosegarten), Jonas Podobrin, Henrik Brügge (77. Jack Curtis), Tino Ribicic (65. Mohammed Abdramane), Filipe De Almeida, Eliah Theobald, Mehmet Sezer (83. Tom Dabringhaus), Andre Brandenburg, Julius Zaß, Enes Türksoy (56. Eric Peters) - Trainer: Heiko Schornstein - Co-Trainer: Marcel Jeske
Genclerbirligi Opladen: Bekir Polat, Maurice Staffa (61. Deniz Kerim Gül), Cedric Winter, Murat Demir, Hasan Celik, Francesco Cerrone (76. Yasin Ocakli), Erkay Gündogdu, Marc Dennis Nowak (73. Yücel Balyemez), Roman Blohman, Hasan Aydin, Sefa Ocakli (89. Fatih Uzun) - Trainer: Abdullah Tüfekci - spielender Co-Trainer: Mustafa Uzun
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Maurice Staffa (23.), 0:2 Sefa Ocakli (35.), 0:3 Maurice Staffa (46.), 0:4 Hasan Aydin (82.), 1:4 Jack Curtis (87.)
SSV Lützenkirchen – TS Struck 6:0
SSV Lützenkirchen: Paul Leon Hasenclever, David Joshua Keith, Adrian Paul Krautwurst (58. Rene Marius Bugiel), Timo Batista, André Marquet (0. Niko Fritz Pietsch), Till Herweg, Noah Maximilian Grammes (65. Henrik Schilling), Dustin Matusinski, Maximilian Immanuel Geyer (65. Julien Wiersgalla), Slawomir Czarniecki (75. Mats Jannis Krökel), Marcel Maier - Trainer: Nicolas Hartl
TS Struck: Lars Gajewski, Dennis Durak-Hidalgo, Sergen Berat Bozdas, Haydar Akman, Joel Moretti Martins, Alessandro Giuseppe Costanzo, Elham Martins Bekiri, Yunus Emre Circir, Moussa Toure, Edi Buzhala, Ethem Tekin - Trainer: Kaoussou Sonko
Schiedsrichter: Ali Kazanci - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Till Herweg (18.), 2:0 Till Herweg (30.), 3:0 Marcel Maier (35.), 4:0 Marcel Maier (62.), 5:0 Slawomir Czarniecki (63.), 6:0 Marcel Maier (90.)
28. Spieltag
19.04.26 SC 08 Radevormwald - BV Bergisch Neukirchen
19.04.26 SSV Dhünn - SSV Bergisch Born II
19.04.26 TuS Quettingen - SC Ayyildiz Remscheid
19.04.26 TG Hilgen - SV 09/35 Wermelskirchen II
19.04.26 TS Struck - SC Leichlingen
19.04.26 Genclerbirligi Opladen - Hastener TV
19.04.26 Dabringhauser TV - TuRa Remscheid-Süd
19.04.26 GSV Langenfeld II - Türkiyemspor Remscheid
