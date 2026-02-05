 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Marathon muss zuschauen, Meisterrennen in beiden Ligen völlig offen

Kreisliga A Remscheid-Solingen: In beiden Gruppen kann sich kein Team an der Tabellenspitze absetzen, so trennen die Top fünf in beiden Ligen immer noch nur drei Punkte.

Der VfB Langenfeld kann auf Platz eins springen.
Der VfB Langenfeld kann auf Platz eins springen. – Foto: Olaf Moll

Stetige Verschiebung in der Spitzengruppe sind in Anbetracht des derzeitigen Tabellenbilds nahezu vorprogrammiert. In Gruppe 1 führt der VfB Marathon Remscheid das Feld an, hat aber gleich vier Verfolger im Nacken, die mit nur einem Spiel vorbeiziehen könnten. So trifft es sich fast schon, dass der Primus am kommenden Wochenende spielfrei zusehen muss, kann nach der turbulenten Pleite aus der Vorwoche gegen den VfB Langenfeld mit drei Roten Karten sicher aber auch eine kurze Pause gut gebrauchen. Langenfeld selbst winkt nun der Sprung nach ganz oben, dafür bräuchte es aber auch einen Dreier gegen den SV Solingen II. Ebenfalls unter den direkten Konkurrenten treffen sich die Zweitvertretungen der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und dem des TSV Solingen sogar direkt.

In Gruppe 2 spielt es sich oben ähnlich eng ab. An der Spitze könnte der SSV Bergisch Born II mit einem Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd den Platz an der Sonne behaupten, doch auch hier sind die Verfolger äußerst dicht dran. Unter anderem könnte der TuS Quettingen seine Positiv-Serie gegen den SSV Dhünn fortsetzen.

______________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
13:00

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
13:00live

So., 08.02.2026, 17:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
17:30

So., 08.02.2026, 11:45 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
11:45

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
13:00

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
13:00

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
22.02.26 SSV Bergisch Born III - 1. FC Monheim II
22.02.26 Dersimspor Solingen - TSV Solingen II
22.02.26 1. FC Sport-Ring Solingen - SC Germania Reusrath II
22.02.26 GSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II
22.02.26 VfB 06 Langenfeld - HSV Langenfeld II
22.02.26 Inter Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
15:00

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
15:15live

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:30live

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:30

So., 08.02.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
12:30

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:30

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:15

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:00

So geht es weiter

20. Spieltag
22.02.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Hastener TV
22.02.26 SC Ayyildiz Remscheid - SSV Bergisch Born II
22.02.26 TuS Quettingen - GSV Langenfeld II
22.02.26 Dabringhauser TV - SSV Dhünn
22.02.26 TG Hilgen - SC 08 Radevormwald
22.02.26 TS Struck - Genclerbirligi Opladen
22.02.26 SC Leichlingen - SSV Lützenkirchen
22.02.26 TuRa Remscheid-Süd - BV Bergisch Neukirchen

