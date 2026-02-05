Marathon muss zuschauen, Meisterrennen in beiden Ligen völlig offen

Stetige Verschiebung in der Spitzengruppe sind in Anbetracht des derzeitigen Tabellenbilds nahezu vorprogrammiert. In Gruppe 1 führt der VfB Marathon Remscheid das Feld an, hat aber gleich vier Verfolger im Nacken, die mit nur einem Spiel vorbeiziehen könnten. So trifft es sich fast schon, dass der Primus am kommenden Wochenende spielfrei zusehen muss, kann nach der turbulenten Pleite aus der Vorwoche gegen den VfB Langenfeld mit drei Roten Karten sicher aber auch eine kurze Pause gut gebrauchen. Langenfeld selbst winkt nun der Sprung nach ganz oben, dafür bräuchte es aber auch einen Dreier gegen den SV Solingen II. Ebenfalls unter den direkten Konkurrenten treffen sich die Zweitvertretungen der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und dem des TSV Solingen sogar direkt.
In Gruppe 2 spielt es sich oben ähnlich eng ab. An der Spitze könnte der SSV Bergisch Born II mit einem Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd den Platz an der Sonne behaupten, doch auch hier sind die Verfolger äußerst dicht dran. Unter anderem könnte der TuS Quettingen seine Positiv-Serie gegen den SSV Dhünn fortsetzen.
20. Spieltag
22.02.26 SSV Bergisch Born III - 1. FC Monheim II
22.02.26 Dersimspor Solingen - TSV Solingen II
22.02.26 1. FC Sport-Ring Solingen - SC Germania Reusrath II
22.02.26 GSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II
22.02.26 VfB 06 Langenfeld - HSV Langenfeld II
22.02.26 Inter Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
20. Spieltag
22.02.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Hastener TV
22.02.26 SC Ayyildiz Remscheid - SSV Bergisch Born II
22.02.26 TuS Quettingen - GSV Langenfeld II
22.02.26 Dabringhauser TV - SSV Dhünn
22.02.26 TG Hilgen - SC 08 Radevormwald
22.02.26 TS Struck - Genclerbirligi Opladen
22.02.26 SC Leichlingen - SSV Lützenkirchen
22.02.26 TuRa Remscheid-Süd - BV Bergisch Neukirchen
