Marathon muss zuschauen, Meisterrennen in beiden Ligen völlig offen

Der VfB Langenfeld kann auf Platz eins springen. – Foto: Olaf Moll

Stetige Verschiebung in der Spitzengruppe sind in Anbetracht des derzeitigen Tabellenbilds nahezu vorprogrammiert. In Gruppe 1 führt der VfB Marathon Remscheid das Feld an, hat aber gleich vier Verfolger im Nacken, die mit nur einem Spiel vorbeiziehen könnten. So trifft es sich fast schon, dass der Primus am kommenden Wochenende spielfrei zusehen muss, kann nach der turbulenten Pleite aus der Vorwoche gegen den VfB Langenfeld mit drei Roten Karten sicher aber auch eine kurze Pause gut gebrauchen. Langenfeld selbst winkt nun der Sprung nach ganz oben, dafür bräuchte es aber auch einen Dreier gegen den SV Solingen II. Ebenfalls unter den direkten Konkurrenten treffen sich die Zweitvertretungen der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und dem des TSV Solingen sogar direkt.

In Gruppe 2 spielt es sich oben ähnlich eng ab. An der Spitze könnte der SSV Bergisch Born II mit einem Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd den Platz an der Sonne behaupten, doch auch hier sind die Verfolger äußerst dicht dran. Unter anderem könnte der TuS Quettingen seine Positiv-Serie gegen den SSV Dhünn fortsetzen.