Marathon Krefeld überrollt VfB Uerdingen im Bezirksliga-Derby

Marathon Krefeld hat es gegen den VfB Uerdingen krachen lassen. – Foto: Jens Terhardt

Der CSV Marathon Krefeld hat in der Gruppe 3 der Bezirksliga auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und grüßt damit nun von der Tabellenspitze. Dieses Mal überrollte er den VfB Uerdingen mit 7:1. Samed Yesil, der für die Treffer fünf, sechs und sieben verantwortlich zeichnete, gelang ein Hattrick. Der Uerdinger waren früh durch Abdulhadi Alamad in Führung gegangen, was den CSV-Ehrgeiz aber erst so richtig anstachelte.

Neben dem CSV haben fünf weitere Teams nach zwei Spieltagen noch eine weiße Weste. Neben dem OSV Meerbusch, Wickrath und Broekhuysen befinden sich darunter auch überraschenderweise der SV Thomasstadt Kempen sowie Aufsteiger Rheydter SV. Letzterer setzte sich im Duell der Neulinge gegen Anadolu Türkspor Krefeld durch. Der allerdings musste neben Abwehrchef Mike Falcone noch einige andere Stammspieler ersetzen – und demnächst auch Dogukan Akgün, der die gelb-rote Karte sah. Die Kempener ihrerseits gewannen nach dem Coup vorige Wochen gegen Brüggen nun das Nachbarschaftsduell beim SSV Grefrath (4:2 nach 4:0-Führung), der dadurch bereits wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Die Grefrather lagen wieder schnell deutlich hinten und bewiesen erneut gute Moral, was aber unter dem Strich zu wenig war. Derweil ist die Kempener Offensive derzeit nur schwer auszurechnen, denn Lukas Kieran Beyer, Eric Scheuren und Till Konietz haben jeweils zwei Tore erzielt.

Fischeln besteht Härtetest nicht – Tönisberg und Bockum unterliegen deutlich

Die Defensive des VfR Fischeln bestand ihren ersten Härtetest unterdessen nicht. Beim OSV Meerbusch gab es gleich fünf Gegentreffer, wobei in der letzten Viertelstunde noch Ergebniskorrektur betrieben werden konnte. Beim Abpfiff stand es dann 3:5. Immerhin machte in der Schlussphase der spät eingewechselte Neuzugang Aiden Emile Suguene mit zwei Treffern auf sich aufmerksam.

Während die Brüggener ihrer Verärgerung über den verpatzten Saisonstart freien Lauf ließen und Aldekerk mit 6:0 abkanzelten – Nils Bonsels, in der vorigen Spielzeit mit 43 Tore bester Vollstrecker der Liga, traf dreimal–, verdanken die Sportfreunde Broekhuysen ihre Zähler vier bis sechs beim unerwartet knappen 3:2 gegen den SC Union Nettetal II, der zweimal führte, Doppeltorschütze Tom Beterams. Der 23-Jährige traf in der Endphase doppelt.

SC St. Tönis II belohnt sich

Mit einem Freistoßtreffer des eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselten Fabio Mariano in der Nachspielzeit belohnte sich die Reserve des SC St. Tönis dafür, dass sie nie aufsteckte und gegen die SpVg Odenkirchen noch ein 2:2 schaffte. Für die ist nach dem 0:1 am ersten Spieltag der Saisonauftakt in die Hose gegangen. Dies trifft in vollem Umfang auch auf den VfL Tönisberg und TSV Bockum zu. Die Müller-Schützlinge verloren gegen den TuS Wickrath mit 1:4, die Himmelmann-Elf bei Fortuna Dilkrath mit 1:5. Da sind alle sehr gespannt, wie es kommenden Sonntag in den Nachbarschaftsduellen in Kempen beziehungsweise beim VfB Uerdingen weiter geht. Diese Auseinandersetzungen haben schon richtungsweisenden Charakter.