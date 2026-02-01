Marathon Krefeld demontiert Grefrath, Odenkirchen patzt und rutscht

Odenkirchen spielte 0:0 gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. – Foto: Sascha Hohnen

Am Freitag behauptete sich das Spitzenduo ohne wesentliche Schwierigkeiten. Tabellenführer OSV Meerbusch ging zwar anfangs in Rückstand, fuhr schlussendlich aber doch einen furiosen 8:3-Erfolg gegen den VfL Tönisberg ein. Auch ohne die inzwischen abgezogenen 16 Treffer durch den Rückzug des SV Lürrip stellen die Osterather weiterhin die mit Abstand stärkste Offensive. Die Sportfreunde Neuwerk gewannen unterdessen mit 4:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach.

Für das größte Ausrufezeichen des Spieltags sorgte der CSV Marathon Krefeld. Das Team von Onur Özkaya feuerte aus allen Rohren und drückte dem SSV Grefrath eine 1:8-Pleite auf. Währenddessen leistete sich die SpVg Odenkirchen einen Strauchler bei Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach. Der SC St. Tönis zeigte eine überzeugende Vorstellung gegen den TuS Wickrath.

OSV Meerbusch – VfL Tönisberg 8:3 OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (72. Luca Finn Pohlmann), Marvin Höffges (76. Angelo Recker), Frederic Klausner (83. Kennet Kaminski), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (67. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel (84. Erijon Syla), Lars Stieger, Saba Khargelia - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Co-Trainer: Oliver Franken - Trainer: Dominik Voigt VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Akin Erorhan (64. Alex Andreas Schmidt), Janik Dünwald (64. Kai Langer), Tim Couball, Noah Kubsda, Brian Dollen (60. Manuel Franken), Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller Schiedsrichter: Melina Reuschel - Zuschauer: 143 Tore: 0:1 Tim Couball (30.), 1:1 Marc Rommel (33.), 2:1 Frederic Klausner (39.), 3:1 Lars Stieger (45.), 4:1 Philip Schmelzer (48.), 4:2 Cihan Mustafa Rüzgar (57.), 4:3 Tim Couball (68.), 5:3 Philip Schmelzer (78.), 6:3 Marc Rommel (80.), 7:3 Tim Tetzlaff (87.), 8:3 Tim Tetzlaff (90.+5)

Als Schmelzer auch noch kurz nach Seitenwechsel eine Hereingabe zum 4:1 im Tor unterbrachte (48.), deutet sich eine klare Angelegenheit an, doch Tönisberg klammerte sich noch einmal ran. Cihan Rüzgar verkürzte zunächst für die Gäste (57.), woraufhin der ermutigte VfL in Person von Couball sogar bis auf einen Treffer Rückstand herankam (68.). Doch wie üblich war beim OSV auf seine besten Torjäger Verlass. Zunächst sorgte Schmelzer nach Vorarbeit von Rommel wieder für Beruhigung auf Seiten des Tabellenführers (78.), kurz darauf legte der auffällige Rommel auch noch seinen zweiten Treffer nach (80.). Ein Doppelschlag von Tim Tetzlaff (87., 90. +5) machte schließlich eine überdeutliche Angelegenheit aus dem Freitagabendspiel.

Trotz bemühter Anfangsphase der Hausherren hatte der VfL zuerst zu jubeln. Nach Vorarbeit von Björn Koths umkurvte Tim Couball den herauseilenden Theodor Pollino und schob ins leere Tor ein (30.). Die Führung war jedoch nur von kurzer Dauer, nachdem Marc Rommel wie gewohnt vor dem Tor nichts anbrennen ließ und den Pass von Philipp Schmelzer zum Ausgleich vollendete (33.). Kurz vor der Pause drehte der OSV dann noch weiter auf. Frederic Klausner drückte einen Nachschuss über die Linie (39.), woraufhin Lars Stieger auch noch den dritten Treffer nachlegte (45.).

Die Sportfreunde bleiben mit einem souveränen Erfolg gegen den 1. FC weiter an der Tabellenspitze dran. Berkan Dursun lösten den Knoten für die Hausherren, danach war der Sieg größtenteils ungefährdet.

Sportfreunde Neuwerk – 1. FC Mönchengladbach 4:0

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes (75. Tom Jonas Jakobs), Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann (75. Vadim Shkolnik), Leon Jansen (75. Dominik Klouth), Anton Müller, Berkan Dursun (85. Thierno Oumar Balde), Christian Schultz - Trainer: Erdogan Karaca

1. FC Mönchengladbach: Luca Krölls, Adam Mesrour (75. Abdulrahman Hanifa), Asim Göksu, Philip Welzer, Marko Ilic (46. Emir Aydin), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Johovahni Massamba (65. Andrij Gordiyevskyy), Brandon Mafimbu Mazanga (46. Dmytro Motiakyn), Aron Nasufi - Trainer: Dennis Krause

Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Berkan Dursun (12.), 2:0 Christian Schultz (19.), 3:0 Berkan Dursun (48.), 4:0 Lasse Buschmann (50.)

Wie im Hinspiel war es eine heiße Kiste für die favorisierten Brüggener. Zwar schien es zunächst eine klare Angelegenheit zu werden, nachdem Nils Bonsels (7.) und Mehmet Akkus (17.) die Hausherren früh auf die Siegerstraße beförderten. Lange blieb es dabei aber nicht. Dominique Strathes Doppelschlag (30., 33.) brachten den Aufsteiger wieder auf Augenhöhe. TuRa musste im zweiten Durchgang nun nachlegen, um weiter oben dranzubleiben, zumal das tabellarische Führungsduo am Freitag bereits erfolgreich vorlegte. Und wie üblich war schlussendlich wieder auf Tormaschine Bonsels Verlass, der bereits seinen 28. Saisontreffer verbuchte (73.). Obwohl die Kempener durch den Platzverweis von Dennis Coenen kurz vor Schluss sogar in Überzahl agieren konnte, konnten Brüggen den Vorsprung behaupten und schiebt sich damit auch an Odenkirchen vorbei. TuRa Brüggen – Thomasstadt Kempen 3:2

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Simon Hübner, Erik Pöhler, Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl, Florian Storms (62. Luca Drießen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (85. Finn Anders), Tom Kunze, Ayyoub Hachlouf, Jonas Struß, Dominique Strathe (66. Lucas Matteo Klaaßen), Pascal Ulbricht (80. Lukas Inderhees), Marius Elfering, Till Konietz (85. Lukas Beyer), Dustin Meyer (77. Luca Küppers), Denis Gaas - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74

Tore: 1:0 Nils Bonsels (7.), 2:0 Mehmet Akkus (17.), 2:1 Dominique Strathe (30.), 2:2 Dominique Strathe (33.), 3:2 Nils Bonsels (73.)

Rot: Dennis Coenen (87./TuRa Brüggen/)

Auch wenn nach ganz oben noch einiges fehlt, zementieren die Fischelner immer mehr ihren Platz im oberen Mittelfeld. Der Doppelpack von Abdulhadi Alamad (40., 79.) sicherte drei Punkte für die Hausherren. VfR Krefeld-Fischeln – SC Union Nettetal II 2:0

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Ben Sundermann (52. Maximilian Kuznik), Marc Jean Lacroix (70. Leander Boden), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (70. Jannick Geraets), Abdulhadi Alamad (85. Amir Alili), Ben Schubert, Victor Lopez Martin, Niklas Geraets (88. Denis Shabani) - Trainer: Jakob Scheller - Co-Trainer: Markus Haep

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant, Jasper van Dijk, Lukas Koch (57. Niklas Beenen), Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Konrad Wyzynski, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann, Dustin Kahlen (83. Cedric Lappessen) - Co-Trainer: Stephan Deues - Trainer: Marco Stenzel - Co-Trainer: Uli Hentschel

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Abdulhadi Alamad (40.), 2:0 Abdulhadi Alamad (79.)

Angeführt von einem überragenden Dennis Lerche, der alleine für vier Tore verantwortlich war, zerlegte der CSV den tabellarisch eigentlich besser postierten SSV in alle Einzelteile. Mit dem passenden Spielglück brachten die Hausherren das Spiel auf ihre Seite. Almir Arapovic schon früh nach einem Standard (4.) und Daniel Sperling mit einem Distanzkracher verpassten den Gästen, die bis dahin auch zu ihren Chancen gekommen sind, eine besonders kalte Dusche. Danach schlug die Stunde von Fabelstürmer Lerche. Der 30-Jährige sorgte zunächst per Strafstoß für eine beruhigende Führung zur Halbzeit und legte nach dem Seitenwechsel mit drei weiteren Treffern (56., 67., 74.) nach, darunter auch ein Traumtor aus über 30 Metern. Nur Ilay Baris' Tor zum 6:0 (72.) verhinderte den lupenreinen Hattrick. Am Ende des rabenschwarzen Tag für die Grefrather konnte immerhin Niklas Schmitz kurz vor Schluss für Ergebniskosmetik sorgen (88.). CSV Marathon Krefeld – SSV Grefrath 1910/24 8:1

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Lars Wellmans (71. Sebastian Peschel), Almir Arapovic, Daniel Sperling (78. Elyesa Terzi), Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic (71. Alexander Siepmann), Ilay Baris, Fritz Fiedler (75. Marco Grünert), Dennis Lerche (78. Ekrem Aksu) - Trainer: Onur Özkaya

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Lorik Rashkaj, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz, Jonas Landwehrs, Vensan Klicic, Luis Neber (57. Sven Keller), Mika Jütten (68. Maurice Leier) - Trainer: Alexander Thamm

Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Almir Arapovic (4.), 2:0 Daniel Sperling (33.), 3:0 Dennis Lerche (40. Foulelfmeter), 4:0 Dennis Lerche (56.), 5:0 Dennis Lerche (67.), 6:0 Ilay Baris (72.), 7:0 Dennis Lerche (74.), 8:0 Semih Cakir (84.), 8:1 Niklas Schmitz (88. Handelfmeter)

Trotz zweifacher Führung durch Moritz Münten (6., 56.) sollte es am Ende für keine Dilkrather Punkte reichen. Die personell verstärkten Viersener zeigten auch besondere Moral und kämpften sich in der Schlussphase noch einmal ran. Gekrönt wurde die Leistung mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. DJK Fortuna Dilkrath – 1. FC Viersen 2:3

DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Malte Laumen, Torben Esser, Daniel Felipe Karpf-Luque, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Tim Jäger, Luk Zechlin, Patrice Diane, Moritz Münten, Danyal Öviç - Trainer: Björn Feldberg

1. FC Viersen: - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 211

Tore: 1:0 Moritz Münten (6.), 1:1 (52.), 2:1 Moritz Münten (56. Foulelfmeter), 2:2 (73.), 2:3 (90.+1)

Nach beherztem Auftakt belohnte sich St. Tönis mit dem frühen Treffer. Lukas Noczenski behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven. Der Topscorer war dann auch ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel zur Stelle, spitzelte die Kugel aus kurzer Distanz an Tim Bekkers vorbei über die Linie (47). Wickrath konnte sich als Reaktion nicht wesentlich gegen die drohende Niederlage aufbäumen, in der Schlussphase machte Luis Becker - auf Vorarbeit von Noczenski - mit dem 3:0 alles klar (77.). SC St. Tönis 1911/20 II – TuS Wickrath 3:0

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (79. Fynn Fruhen), Fabio Mariano (66. Connor Michaelis), Yigit Taha Siyak, Luke Hamers, Lucas Noczenski (79. Dieumerci Kyanga), Nick Armbrüster (89. Nils Hoppe), Furkan Yavuz (66. Philipp Kösters) - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag

TuS Wickrath: Tim Bekkers, Moritz Virkus, Kevin Wolfs, Yusuf Sahin (60. Jan Meuser), Niklas Clemens, Petar Popovic, Jonas Bihn (60. Romel Seena Anyomi), Quinton Washington, Silvio Cancian (74. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong, Niek Gabriel Mäder (59. Jason Rütten) - Co-Trainer: Marc Sanders - Co-Trainer: Michael von Amelen - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 710

Tore: 1:0 Lucas Noczenski (13. Foulelfmeter), 2:0 Lucas Noczenski (47.), 3:0 Luis Becker (77.)

Mit dem Rückzug des SV Lürrip wurde Türkiyemspor neues Schlusslicht. Die Rollenverteilung vor dem Aufeinandertreffen mit Aufstiegskandidat Odenkirchen war entsprechend klar, doch die SpVg kam zu selten in die entscheidenden Räume, auf der anderen Seite setzte Türkiyempsor auch selbst offensive Nadelstiche. Für einen Treffer sollte es jedoch für beide Teams nicht reichen. Odenkirchen rutscht somit auch in der Tabelle einen Rang ab. Türkiyemspor Mönchengladbach – SpVg Odenkirchen 0:0

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Samed Kaplan, Ilias Kayhani, Alan Lipemba M'Bulayi, Akin Uslucan (83. Benjamin Hilgers), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila (75. Noah Villanueva), Abdülhakim Yildirim, Osama Abdeslami (64. Atabey Kaplan), Semih Simsek (88. Williams Amanor) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Tom Salentin, Ayman Kaibouss, Jan Pflipsen, Samuelson Forestal (75. Dzenan Sinanovic), Robin Wolf, Semir Purisevic, Anton Höpfner (75. Vincent Schleifer), Yannic Wolf (39. Konstantine Jamarishvili), Evgenij Pogorelov (83. Metin Türkay), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74

Tore: keine Tore

So geht es weiter

19. Spieltag

06.02.26 TuS Wickrath - TuRa Brüggen

07.02.26 SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln

08.02.26 SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk

08.02.26 SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch

08.02.26 Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach

08.02.26 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II

08.02.26 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath

08.02.26 VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum

08.02.26 SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld