Marat Surtebayev legt sein Traineramt nieder

Sein Amt übergibt er an seine bisherigen Spieler Ilja Lichtenwald und Serhii Tsoi weiter, die künftig als Spielertrainer des Absteigers fungieren und in der Kreisliga A den Neuaufbau angehen wollen. Das ist auch bitter nötig, denn mit nur einem Saisonsieg, sieben Punkten und schmerzvollen 138 Gegentoren stiegen die Red Stars sang- und klanglos ab. Die Saison davor, die erste Bezirksliga-Saison überhaupt, schlossen die Red Stars noch mit einem grandiosen sechsten Platz ab. Im vergangenen Sommer gab es aber einen großen Umbruch: Topstürmer Andrej Federer verließ den Verein, durch zwischenzeitlich, finanzielleProbleme gingen weitere Spieler. "Für die nachrückenden A-Jugendlichen war der sportliche Sprung in die Bezirksliga in dieser Saison einfach zu groß.

„Ich bin meinem Verein sehr dankbar.Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Wenn ich zurückblicke, gibt es für mich und die Spieler vieles, woran man sich gerne erinnert und worauf man stolz sein kann“, sagt er. Viel Aufhebens um seine Person wolle er zum Abschied nicht. Auch seine Zukunft als Trainer lässt er offen. „Ich bin leise gekommen und gehe genauso. Vielleicht kehre ich irgendwann wieder zum Traineramt zurück, aber im Moment spüre ich, dass meine Familie mich braucht“, so Surtebayev.