Manuel Werner: "Wir sind auf und neben dem Platz Freunde"

Am Wochenende tritt der FC Neustadt in der Fußball-Oberliga beim FC Königsfeld an. Die Gastgeber haben sich vor der Saison noch einmal deutlich verstärkt, doch das raubt FCN-Torhüter Manuel Werner nicht den Schlaf.

Es muss am Gewöhnungseffekt liegen! Jeder kennt dieses Phänomen. Auf einen ständig wiederkehrenden Reiz reagiert der Mensch mit einer nachlassenden Reaktionsbereitschaft. Nur so ist zu erklären, wie ruhig es beim FC Neustadt zugeht. Seit Jahren schon wehrt sich der Landesligist gegen den Abstieg, und immer wieder zieht er den Kopf aus der Schlinge. In dieser Spielzeit wird dieser Kampf wohl ebenfalls eine Daueraufgabe bleiben. Davon geht auch ein ruhiger Manuel Werner aus. Das Interview gibt es im BZ-Plus-Artikel.