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Manuel Vollmer wird Co-Trainer beim Landesligisten Offenburger FV
Mit zwei neuen Assistenten will der Trainer des Fußball-Landesligisten Offenburger FV, Michael Kovács, vom Sommer an arbeiten.
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 20:31 Uhr · 0 Leser
In Schutterwald musste Manuel Vollmer oft nachdenklich werden ob den Darbietungen seines Teams. – Foto: Wolfgang Künstle
Einer ist Manuel Vollmer, der zuletzt den FV Schutterwald trainierte.
Der 22. November 2025 war für Manuel Vollmer sportlich alles andere als ein erfolgreicher Tag. Mit dem FV Schutterwald, den er damals trainierte, verlor er das Landesliga-Auswärtsspiel im Offenburger Karl-Heitz-Stadion 0:5. Nach dem Schlusspfiff sagte er seinen Spielern in der Kabine, dass ihre Zusammenarbeit mit diesem Debakel beendet sei. Für den 40-jährigen Appenweierer, der beruflich als Physiotherapeut in der Fachklinik Haus Renchtal in Renchen tätig ist, war damals klar, dass er eine gewisse Zeit brauche, um Abstand vom Fußball zu gewinnen.