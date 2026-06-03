Manuel Stangl verlässt Landesliga-Reserve des TSV 1865 Dachau Abschied zur neuen Saison von Fussball Vorort FuPa Oberbayern · Heute, 17:07 Uhr · 0 Leser

Manuel Stangl verlässt den TSV 1865 Dachau II zur neuen Saison – und startet als Trainer bei Gartenstadt Trudering durch.

Nach knapp 14 Jahren endet meine Amtszeit beim TSV 1865 Dachau. Nach über 140 Spielen als aktiver Spieler und 100 Spielen als Trainer werde ich den Verein mit einem weinenden Auge verlassen. Ich durfte sehr viel lernen unter anderem von meinen damaligen Trainern und heute gute Freunde Marcel Richter und Fabian Lamotte. Zuletzt auch von Christian Doll den ich noch als aktiven Spieler kenne. Ich durfte neben den Trainern auch unfassbar liebe und nette Menschen im Verein kennenlernen, die mir das Leben in Dachau sehr leicht gemacht haben.

Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Zusammenarbeit und für die Unterstützung, die ich immer hatte. Mit Jonas Hoffman (Abteilungsleiter TSV) dem ich fast wöchentlich „auf den Sack“ gegangen bin, habe ich auch einen super Menschen kennenlernen dürfen. Ich wünsche Ihm viel Erfolg beim TSV. Ich weiß, dass der Job nicht immer der einfachste ist und mit viel Stress und Zeit verbunden ist. Der Abschied ist mir nicht leicht gefallen nach so einer langen Zeit. Die Beweggründe waren aber mehrere. Zum einen habe ich Anfang des Jahres einen neuen Job in München angefangen. Zum anderen ist es einfach als Trainer einer Zweiten Mannschaft nicht immer die schönste und dankbarste Aufgabe. Aber das wusste ich als ich das Traineramt übernommen hatte. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und kann durch meine Verletzungen nicht mehr aktiv Fußball spielen. Aber ich strebe eine Karriere als Trainer an und bin auch überzeugt davon das gut zu meistern. Deshalb ist es für mich persönlich einfach nur der logische Schritt einen neuen Weg einzuschlagen. Mein Ziel ist es Cheftrainer einer ersten Mannschaft zu werden und das werde ich künftig auch.