Manuel Stangl und Raffael Dirrigl übernehmen beim TSV 1865 Dachau II „Liga-unabhängig“

Die Mannschaft müsse nun „alles in die Waagschale werfen und fünf Punkte aufholen“. Aber natürlich befasse man sich ernsthaft bereits mit der Relegation, die am 4. Juni und 8. Juni gegen einen Kreisklassen-Zweiten stattfindet. „Zudem wird sich für die neue Saison auch personell etwas ändern, aber spruchreif ist noch nichts.“

Weil Christian Doll vor Kurzem das Landesligateam übernahm, bildet nun Manuel Stangl mit Raffael Dirrigl ein Trainerduo. „Mit den beiden gehen wir auch Liga-unabhängig in die neue Saison“, so Seibt.

Dachau 1865 ging bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, Torschütze war Mario Gratzl, der aus fünf Metern nach einer Top-Vorarbeit von Co-Trainer Raffael Dirrigl traf. Das 1:1 fiel in der 26. Minute, Florian Yagan war nach einer Flanke angeschossen worden, so fand der Ball den Weg ins Tor.

Ab der 46. Minute kam dann U19-Spieler Dafermos auf den Platz, und schon wurde es mehr als gefährlich. In der 49. Minute vergab er zunächst eine Großchance, doch nur sechs Minuten später, konnte Dafermos nur durch ein elfmeterreifes Foul gebremst werden. Den fälligen Strafstoß vergab Mario Gratzl jedoch, Garchings Keeper Tymofil Protsenko hielt den schwach getretenen Ball sicher.

Als dann die Gäste in der 82. Minute durch Atakan Karapinar in Führung gingen, schien das Spiel verloren. Das viel umjubelte 2:2 dann war Mete Beren vorbehalten, der nach einer Vorlage von Paolo D’Avanzo den Ball über die Linie drückte (89.).

„Die ersten zehn Minuten waren super, man hat die Gier in der Mannschaft gespürt“, sagte Niclas Seibt nach dem Spiel. „Es war eine gute Schiedsrichterleistung, das 1:2 gegen uns war aber Abseits.“