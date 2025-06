Manuel Schwarz möchte sich beim SV Eichsel mit der Vizemeisterschaft und vielleicht auch dem Bezirksliga-Aufstieg verabschieden. – Foto: Verein

Manuel Schwarz: „Wir haben es selbst in der Hand“ Der SV Eichsel kann sich erneut für die Bezirksliga-Aufstiegsrunde qualifizieren +++ Kreisligatipp zum 29. Spieltag Verlinkte Inhalte Kreisliga A West Eichsel Manuel Schwarz

Mancher könnte auf den Gedanken kommen, niemand hätte Lust auf den Vizemeistertitel in der Kreisliga A, Staffel West. Am vergangenen Wochenende ließen jedenfalls sowohl der aktuelle Tabellenzweite als auch dessen Konkurrenten Federn. Klar ist allerdings: Gewinnt der SV Eichsel das anstehende Auswärtsspiel in Kandern, ist ihm die Vizemeisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga nicht mehr zu nehmen. Trainer Manuel Schwarz zeigt sich im fupa-Kreisligatipp optimistisch.

fupa: Herr Schwarz, zuletzt hat Ihre Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen den FV Lörrach-Brombach II hinnehmen müssen. Welche Ursachen gab es dafür? Manuel Schwarz: Es war wie so oft in der Rückrunde: Wir waren personell extrem gebeutelt. Und Lörrach-Brombach hatte eine starke Mannschaft mit vielen A-Jugendlichen und jungen Spielern, die schon in der Verbandsliga mitgemischt haben. Wenn sie die immer dabeigehabt hätten, würden sie vorne mitspielen.

fupa: Spielt möglicherweise auch der Kopf eine Rolle? In der Vorrunde hatte man den Eindruck, Eichsel spiele ohne Druck auf – frisch, fröhlich, frei. Nun hat man etwas zu verlieren … Schwarz: Nein – vom Kopf her haben wir sicher kein Problem. Jeder weiß, dass im Sommer ein großer Umbruch bevorsteht – es wird einige Abgänge geben, ich selbst wechsle bekanntlich nach Binzen. Aber unser größtes Problem ist tatsächlich die Personallage. Wenn man es mit der Rückrunde letztes Jahr vergleicht, liegen Welten dazwischen. Damals konnte ich aus dem Vollen schöpfen, nun fehlen jede Woche mehrere Spieler. Auch am Wochenende gegen Kandern fehlt fast die halbe Mannschaft. Wenn wir vollzählig sind, sieht man, wozu wir in der Lage sind, wie gegen Efringen-Kirchen (4:2).