Manuel Schwarz wagt beim TuS Binzen den nächsten Schritt

Es gibt Fußballtrainer, die sich nach der Spielerkarriere verwandeln. Wenn etwa der Torjäger zum Defensivfan mutiert. Bei Manuel Schwarz zeigt sich der Wandel in einem anderen Aspekt. Als Spieler, erinnert sich der 39-Jährige, "war ich sehr impulsiv und auf dem Platz laut". Vom Profil "eher ein Leader". Heute, reflektiert der Bad Säckinger, "bin ich als Trainer hingegen der ruhige Typ".

Ein Anführer ist Schwarz geblieben. Seit dieser Saison trainiert der B-Diplom-Inhaber den Landesligisten TuS Binzen und beschreitet einen Weg, der konsequent erscheint. Einst begann er in der F-Jugend beim FC 08 Bad Säckingen, wechselte nach dem ersten Aktivjahr über den Rhein in die Schweiz zum FC Stein. Als er mit 30 Jahren "immer wieder verletzungsgeplagt" nach einem Kreuzbandriss die eine Laufbahn beendet, beginnt er die andere. Agierte Schwarz auf dem Platz im Zentrum als Sechser, ist er nun Gestalter und Lenker an der Seitenlinie.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.