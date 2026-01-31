Manuel Riemann hält Jüchen trotz Torwart-Comeback die Treue

Manuel Riemann bleibt Teil des Jüchener Trainerteams. – Foto: IMAGO / Team 2

Nach einer gruseligen Rückrundenvorbereitung wegen der teils extrem winterlichen Witterungsbedingungen geht es dem Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler wie wohl den meisten Teams am Niederrhein: Er weiß nicht wirklich, wo er leistungsmäßig steht. Zumal auch die meisten der insgesamt fünf Testspiele enttäuschend verliefen. Da hätte der VfL wenige Tage vor dem ersten Punktspiel des Jahres am Sonntag daheim gegen ETB SW Essen gerne auf zusätzliche Unruhe verzichtet. Doch die kam zwangsläufig auf, weil Manuel Riemann als Teil des Trainerteams mit seinem Torwart-Comeback beim Drittligisten Alemannia Aachen für Schlagzeilen sorgte.

Der inzwischen 37-Jährige, der in Mönchengladbach lebt und in seiner Profikarriere untere anderem lange in der Ersten und Zweiten Liga für den VfL Bochum gespielt hatte, stieg zu Saisonbeginn bei den Jüchenern ein, weil er in Zukunft selbst als Trainer arbeiten möchte und aktuell seine B-Lizenz macht. Dass er nun noch mal als Aktiver zwischen die Pfosten zurückkehrt, hat damit zu tun, dass die Aachener durch die Rückkehr des ausgeliehenen Jan Olschowsky, der beim SV Glehn mit dem Fußballspielen begann, zu Borussia Mönchengladbach kurzfristig eine Lücke auf der Torhüterposition zu schließen hatten. Doch Jüchens Trainer Daniel Klinger gibt Entwarnung: „Manuel hat mich informiert, dass er in Aachen noch mal ins Tor zurückkehrt. Das soll er auch machen, denn das ist ein geiler Verein. Aber er hilft uns auf jeden Fall weiterhin bis zum Sommer.“

Enge Tabellensitiation sorgt eher für Anspannung

Insofern konnten die Jüchener die Riemann-Schlagzeilen ganz gelassen verfolgen. Vielmehr steht bei Trainer Daniel Klinger der Rückrundenauftakt im Fokus, denn der hat es in der besonders engen Liga in sich. Mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen gegen Essen, Homberg und Holzheim legte der VfL die Grundlage für eine starke Hinrunde, die mit 25 Punkten auf Platz sechs endete. „Gelingt uns das wieder, sieht es gut aus in Sachen Klassenverbleib. Holen wir beispielsweise nur einen Punkt, können wir aber auch ganz schnell in die Nähe der Abstiegsplätze abrutschen“, so Klinger.

In welchem Zustand die Jüchener Mannschaft in diesen wichtigen Rückrundenauftakt geht, da hat die Vorbereitung nicht allzu viele tiefgreifende Erkenntnisse gebracht. Und wenn, dann waren sie eher negativ. Denn abgesehen davon, dass nur sieben Trainingseinheiten auf dem Platz über die Bühne gehen konnten, waren auch die Testspielergebnisse überwiegend extrem bescheiden. Erst bei der Generalprobe vorigen Sonntag daheim gegen den Mittelrheinligisten FC Teutonia Weiden gab es mit 4:0 den ersten Sieg. Doch auch den wollte Klinger nicht überbewerten. Insbesondere, weil ihm die ersten 45 Minuten überhaupt nicht gefielen und er sich sogar gezwungen sah, zwei Spieler vorzeitig vom Platz zu holen.

„Dann haben wir auch noch unser System umgestellt und es hat besser geklappt. Doch es reicht in der Liga nicht, 25 bis 30 gute Minuten zu spielen. Da müssen wir noch zulegen“, so Klinger, der davon ausgeht, dass es angesichts der Witterung am Sonntag nicht möglich sein wird, auf der Anlage an der Stadionstraße auf den Naturrasen zu gehen. So müssen die Jüchener versuchen, ihre beeindruckende Heimserie auf dem in die Jahre gekommenen künstlichen Geläuf zu verteidigen. Doch auch wenn Daniel Klinger den Zustand des Platzes immer wieder kritisiert, sucht er keine Ausreden: „In diesem Spiel wird es darauf ankommen, wer die Zweikämpfe annimmt. Wer mehr Bock hat, wird gewinnen.“