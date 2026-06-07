Manuel Riedle trifft vier mal beim 9:2 Kantersieg

Mit dem genau gleichen kuriosen Ergebnis fertigte im Vorspiel unsere „Zweite“ die „ausgeloste“ Mannschaft der Gäste ab. Damit schließt man die Saison als guter Vierter ab, wobei man mit erzielten 73 Toren den besten Angriff der Liga stellt.

Im vom Gast gewählten Flex-Modus eröffnete David Barensteiner mit einem Fernschuss nach zwei Minuten das Torfestival, dem Manuel Riedle nur eine Minute später das 2:0 folgen ließ. Und nur vier Minuten danach erhöhte Noah Engel auf 3:0. Ehe man im Lager der Heimelf wieder jubeln durfte, dauerte es dann aber bis zur 33. Minute, in der Manuel Riedle per Kopf auf 4:0 stellte. Dafür musste man auf den nächsten Treffer nur drei Minuten warten, wieder war Manuel Riedle erfolgreich. Mit 5:0 ging man in die Pause. Der erste Treffer im zweiten Durchgang gehörte dann aber den Gästen, die einen SGM-Fehler zum 5:1 nutzten (55.). Danach dauerte es aber wieder etwas, ehe der nächste Treffer der Heim-SGM bejubelt werden durfte. In der 71. Minute machte Jan Boegel das halbe Dutzend voll. Und wieder brauchte man nur wenige Minuten auf das nächste Tor zu warten: Manuel Riedle traf mit seinem vierten Treffer zum 7:1. Fünf Minuten später war Carlos Juros zum 8:1 erfolgreich, dem Jan Boegel mit einem weiteren Foulelfmeter in der 80. Minute das 9:1 folgen ließ. Nun wollte man auch noch den zehnten Treffer, stattdessen verkürzte der Gast in der 88. Minute mit einem Fernschuss auf 9:2, was zugleich der Endstand war.