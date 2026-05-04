Manuel Pohl wird Co-Spielertrainer beim SV Baustetten Für den gelernten Angreifer ist es die erste Station als Trainer von Matthias Kloos · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

Der SV Baustetten treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Manuel Pohl einen neuen Co-Spielertrainer verpflichtet. Der Stürmer wechselt zum Saisonende vom Bezirksligisten SV Sulmetingen zum Tabellenführer der Kreisliga A3 Oberschwaben. Für Baustetten ist es eine Personalie, die sportliche Qualität und Trainerperspektive verbindet.

Pohl spielt seit der Saison 2020/21 beim SV Sulmetingen und erzielte in der laufenden Spielzeit sieben Tore in 27 Spielen. Sein Abschied fällt ihm erkennbar nicht leicht. „Meine Zeit bei Sulmetingen war bisher mit Abstand die beste und schönste Zeit in meiner bisherigen Laufbahn. Hier konnte ich mich fußballerisch und menschlich weiterentwickeln.“ Besonders hebt er die Trainer hervor, die ihn in dieser Zeit begleitet haben: „In Sulmetingen hatte ich mit Heiko Gumper, Jan Deiss, Thomas Lemke und jetzt Franz Leicht sehr gute Trainer, nicht zu vergessen unser Co-Trainer Marcel Müller der seit Jan Deiss immer an der Seite stand.“ Der Wechsel nach Baustetten ist für Pohl zugleich ein bewusster Schritt in Richtung Trainerlaufbahn. „Da ich sobald wie möglich ins Trainergeschäft einsteigen wollte habe ich mich relativ schnell entschieden als Baustetten auf mich zukam.“ Beim SVB sieht er dafür passende Voraussetzungen: „Hier sehe ich eine sehr gute Basis mich weiterzuentwickeln und noch einiges von Marcel Schwarzmann und Daniel Oberdorfer zu lernen.Das Umfeld und die Mannschaft wo ich bereits mit einigen Spieler früher zusammengespielt habe, hat mir die Entscheidung noch leichter gemacht.“

Baustetten steht sportlich vor einer möglichen Rückkehr in die Bezirksliga. Nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Reinstetten II führt der SVB die Tabelle der Kreisliga A3 mit 59 Punkten an und hat fünf Spiele vor Schluss sechs Zähler Vorsprung auf Platz zwei. Nach nur einem Jahr könnte damit der direkte Wiederaufstieg gelingen. Spielleiter Manoel Leven vom SV Baustetten sagt folgendes zur Verpflichtung: „Wir haben Manu schon länger beobachtet und kennen ihn auch persönlich. Daher war schnell klar, dass wir mit ihm Kontakt aufnehmen. Wir wussten, dass er sich in die Richtung als Trainer entwickeln möchte und uns auch als Spieler weiterbringen wird.“