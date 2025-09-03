Manuel Planella nicht mehr Trainer von Eintracht Wetzlar

Wetzlar. Nach nur fünf Spieltagen in der Fußball-A-Liga gibt es bei Eintracht Wetzlar wieder Bewegung an der Seitenlinie. Denn der erst vor der aktuellen Spielzeit verpflichtete und mit großer Motivation eingestiegene Coach Manuel Planella ist nach der 2:3-Niederlage der Domstädter im „Kellerduell“ beim FC Schöffengrund am Sonntag von seinem Traineramt zurückgetreten.