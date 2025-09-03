Manuel Planella nicht mehr Trainer von Eintracht Wetzlar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Nach nur fünf Spieltagen in der Fußball-A-Liga gibt es bei Eintracht Wetzlar wieder Bewegung an der Seitenlinie. Denn der erst vor der aktuellen Spielzeit verpflichtete und mit großer Motivation eingestiegene Coach Manuel Planella ist nach der 2:3-Niederlage der Domstädter im „Kellerduell“ beim FC Schöffengrund am Sonntag von seinem Traineramt zurückgetreten.