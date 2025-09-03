 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Manuel Planella ist nach fünf Spielen an der Seitenlinie von Eintracht Wetzlar als Trainer des Fußball-A-Ligisten zurückgetreten. © Lena Wagner
Manuel Planella nicht mehr Trainer von Eintracht Wetzlar

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der Paderborner Ex-Fußballprofi hatte erst im Sommer beim Wetzlarer Fußball-A-Ligisten angeheuert. Warum er schon nach fünf Spielen zurückgetreten ist und wie es weitergeht +++

Wetzlar. Nach nur fünf Spieltagen in der Fußball-A-Liga gibt es bei Eintracht Wetzlar wieder Bewegung an der Seitenlinie. Denn der erst vor der aktuellen Spielzeit verpflichtete und mit großer Motivation eingestiegene Coach Manuel Planella ist nach der 2:3-Niederlage der Domstädter im „Kellerduell“ beim FC Schöffengrund am Sonntag von seinem Traineramt zurückgetreten.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

