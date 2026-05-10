Manuel Pinke kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

Rückkehrer Manuel Pinke (links) mit FVLB-Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Manuel Pinke wird zur neuen Saison vom derzeitigen Landesliga-Konkurrenten FC Wittlingen ins Grütt zurückkehren. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger streifte bereits in der Saison 2022/23 das FVLB-Trikot über, ehe er ins Kandertal wechselte. Mit Pinkes Rückkehr soll die Innenverteidigung des Landesligisten verstärkt werden, denn der Defensivspieler bringe diesbezüglich alle Voraussetzungen mit, heißt es seitens des Vereins. „Ihn zeichnen insbesondere Zweikampf- und Kopfballstärke aus“, so der Sportliche Leiter Antonio Ratto, der den Transfer perfekt gemacht hat.

Pinke, lange Zeit beim FC Wehr in der Bezirksliga aktiv, folgt damit seinem Mitspieler Yannik Scheurer und seinem Bruder David Pinke, die beide ebenfalls von Wittlingen zu Lörrach-Brombach wechseln werden. Pinke, über viele Jahre ein Leistungsträger des FVLB, wird mit Sven Goronzi als Co-Trainer von Chefcoach Fabio Muto fungieren. Unter Muto wiederum spielte Manuel Pinke von 2023 bis 2025 bereits in Wittlingen.