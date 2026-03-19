Manuel Pfefferle verströmt Zuversicht im Abstiegskampf

Manuel Pfefferle, der Trainer des FC Heitersheim, ist optimistisch, den Turnaround zu schaffen. – Foto: Verein

Auf den FC Heitersheim wartet in der Fußball-Bezirksliga eine anspruchsvolle Rückrunde. Die bisherigen drei Spiele nach der Winterpause gingen allesamt verloren. Manuel Pfefferle, der Trainer des Tabellenletzten, erklärt im Spieltag-Tipp, weshalb er dennoch den kommenden Partien zuversichtlich entgegenblickt.

Herr Pfefferle, der FC Heitersheim ist mit drei Niederlagen aus der Winterpause gestartet. Erst gab es das 0:2 gegen den Konkurrenten Herbolzheim, dann folgten zwei 2:3-Niederlagen gegen die Topmannschaften Simonswald/Obersimonswald und Glottertal, gegen die Ihre Mannschaft jeweils geführt hatte. Was ärgert Sie mehr, die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten oder die verpassten Erfolge gegen die Spitzenteams?

Manuel Pfefferle: Das Nachholspiel gegen Herbolzheim war sehr wichtig, weil es eben gegen den direkten Konkurrenten ging. Es war einfach kein gutes Spiel von uns, Herbolzheim hat verdient mit 2:0 gewonnen. Das schmerzt natürlich, aber noch mehr das Heimspiel gegen Simonswald, in dem wir erst 0:1 zurücklagen, das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen und bis zur 92. Minute führen – wir sahen schon wie der sichere Sieger aus und hätten meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Umso ärgerlicher ist es, dass wir in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore bekommen haben. Weiterlesen: https://www.badische-zeitung.de/manuel-pfefferle-fc-heitersheim-es-macht-mut-fuer-die-kommenden-aufgaben (BZ-plus)