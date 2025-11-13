Manuel Pfefferle, FC Heitersheim: "Ich weiß um unsere Qualität"

Als Manuel Pfefferle beim FC Heitersheim ins Amt des Cheftrainers aufrückte, stand die Mannschaft mit null Punkten aus fünf Spielen am Tabellenende der Bezirksliga Freiburg. Inzwischen sind die Malteserstädter drauf und dran, die Abstiegszone hinter sich zu lassen. Im fupa-Bezirksligatipp spricht Pfefferle über seine Aufgaben und über zu erobernde "Big Points".

BZ: Herr Pfefferle, werfen wir zuerst mal einen Blick zurück auf das 1:1 gegen Endingen am vergangenen Wochenende. Ihre Mannschaft hat ja sehr spät den Ausgleich hinnehmen müssen. Wie haben Sie die Partie erlebt?

Ich war leider aus privaten Gründen verhindert. Mein Cotrainer (Christian Häder, Anm. d. Red.) hat mich vertreten und mir berichtet, wie das Spiel gelaufen ist. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel, haben auch einen Elfmeter gehalten – das wäre das 1:0 für Endingen gewesen. Im Anschluss sind wir in Führung gegangen und hatten zwei, drei gute Möglichkeiten zu erhöhen. In der zweiten Halbzeit waren wir großem Druck durch Endingen ausgesetzt. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, mussten aber in der Nachspielzeit das 1:1 schlucken, was sich danach wie eine Niederlage anfühlte. Aber den Punkt nehmen wir natürlich mit, er könnte wichtig werden. Nun geht’s weiter, nächster Ausblick: Das Heimspiel gegen den FFC. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.