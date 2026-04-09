Manuel Pfefferle, FC Heitersheim: "Das Derby ist nicht gefährdet"

Manuel Pfefferle – Foto: Daniel Thoma

Es ist DAS Derby in der Bezirksliga: Am Samstag empfängt der SV RW Ballrechten-Dottingen den Tabellenletzten FC Heitersheim. Die Gastgeber freuen sich auf das Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Manuel Pfefferle, der Trainer der Malteserstädter, hat in fast seiner gesamten Aktivenzeit für Ballrechten-Dottingen die Kickstiefel geschnürt, ehe er 2024 zum Nachbarverein wechselte. Nun bereitet er seine Mannschaft auf die Auswärtsaufgabe vor: "Diese Derbys sind immer heiß, kämpferisch wie läuferisch gilt es alles in die Waagschale zu werfen – und es kann auch hitzig werden. Dottingen geht nach zwei Siegen mit Rückenwind in die Partie. Aber wir werden alles daransetzen, die ersten Punkte in diesem Jahr zu holen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.