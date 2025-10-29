Manuel Münst: "Platz für eine weitere Torjägerkanone hätte ich noch"

In der Bezirksliga Oberschwaben bestimmt nach zwölf Spieltagen ein altbekannter Name das Geschehen an der Spitze der Torjägerliste: Manuel Münst von der SG Ringschnait/Mittelbuch. Der 32-Jährige hat bereits 14 Treffer erzielt und zusätzlich sieben Vorlagen beigesteuert. Damit knüpft der Angreifer nahtlos an frühere Glanzzeiten an – Münst holte bereits in den Saisons 2017/18 und 2018/19 beim damaligen SV Ringschnait die Torjägerkanone in der Bezirksliga Riß. Seine Mannschaft steht derzeit mit 24 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und hält Anschluss an die obere Tabellenregion.
Münst, der seit Jahren zu den konstantesten Offensivspielern der Region zählt, gibt sich trotz seiner beeindruckenden Quote bescheiden. „Im Moment läuft es sehr gut für mich, ich möchte solange wie möglich oben mit dabei sein“, sagt der 32-Jährige. „Ob es dann am Ende für die Torjägerkanone reicht, das werden wir sehen – Platz für eine weitere hätte ich noch.“ Der erfahrene Torjäger richtet den Blick aber nicht nur auf persönliche Bestmarken: „Prio 1 ist für mich aber erst einmal, verletzungsfrei zu bleiben.“
Seine derzeitige Form erklärt er mit harter Arbeit und Stabilität. „Ich habe mehr Trainingseinheiten und ich bin endlich wieder verletzungsfrei“, sagt Münst. „Dazu gehört aber auch eine Mannschaft, die nach wie vor in jeder Trainingseinheit sehr gut arbeitet und sich somit die nötige Fitness holt und in den Spielen alles gibt und die Tore zum Teil sehr gut auflegt.“
Nach einem starken Saisonstart mit mehreren Siegen in Serie wartet die SG Ringschnait/Mittelbuch allerdings seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Münst sieht dafür klare Gründe: „Auf eine gute erste Halbzeit folgt meist eine schwache zweite Halbzeit, in der wir oft die einfachen Basics vermissen lassen“, erklärt er. „Im Moment fehlt uns diese Konstanz, das Spiel so über 90 Minuten zu gestalten.“
Auch im taktischen Verhalten sieht er Luft nach oben: „Hinzu kommt, dass wir bei manchen Situationen oft eine falsche Entscheidung treffen.“ Trotzdem bleibt der Stürmer zuversichtlich: „Nichtsdestotrotz können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Umso wichtiger in dieser Phase wird sein, dass wir als Mannschaft zusammenzustehen. Wobei ich hier aber absolut keine Bedenken habe, weil es im Team untereinander einfach passt.“
Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf schätzt Münst die Lage realistisch ein. „Im Moment sehe ich mit Ummendorf, Mengen und eventuell noch Sigmaringen drei Mannschaften, die qualitativ besser sind und bis zum Ende oben mitspielen werden“, sagt er. „Die Chancen auf den direkten Aufstieg oder Relegationsplatz sehe ich dieses Jahr sehr gering.“
Gleichzeitig betont der Torjäger, dass seine Mannschaft ambitioniert bleibt: „Dennoch werden wir versuchen, im oberen Tabellendrittel dabei zu bleiben und es den Favoriten schwer zu machen.“
Hinter Münst reiht sich ein enges Verfolgerfeld ein. Daniel Abdulahad vom SV Sigmaringen liegt mit 13 Treffern nur knapp dahinter, während Pascal Volz (SV Uttenweiler, 11 Tore) sowie Matthias Hatzing, Luca Ruedi und Lukas Stützle (SV Hohentengen) mit jeweils 10 Treffern den Druck hochhalten. Dahinter befinden Jonathan Hummler von der SGM Ummendorf/Fischbach und Lasse Trenkmann vom FC Mengen mit jeweils 9 Treffern, sowie Timo Bischofberger von der SF Hundersingen und Adrian Riedesser vom FV Bad Saulgau mit jeweils 8 Treffern.