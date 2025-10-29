Manuel Münst – Foto: privat

Manuel Münst: "Platz für eine weitere Torjägerkanone hätte ich noch" Manuel Münst führt die Torjägerliste der Bezirksliga Oberscchwaben an

In der Bezirksliga Oberschwaben bestimmt nach zwölf Spieltagen ein altbekannter Name das Geschehen an der Spitze der Torjägerliste: Manuel Münst von der SG Ringschnait/Mittelbuch. Der 32-Jährige hat bereits 14 Treffer erzielt und zusätzlich sieben Vorlagen beigesteuert. Damit knüpft der Angreifer nahtlos an frühere Glanzzeiten an – Münst holte bereits in den Saisons 2017/18 und 2018/19 beim damaligen SV Ringschnait die Torjägerkanone in der Bezirksliga Riß. Seine Mannschaft steht derzeit mit 24 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und hält Anschluss an die obere Tabellenregion.

Münst, der seit Jahren zu den konstantesten Offensivspielern der Region zählt, gibt sich trotz seiner beeindruckenden Quote bescheiden. „Im Moment läuft es sehr gut für mich, ich möchte solange wie möglich oben mit dabei sein“, sagt der 32-Jährige. „Ob es dann am Ende für die Torjägerkanone reicht, das werden wir sehen – Platz für eine weitere hätte ich noch.“ Der erfahrene Torjäger richtet den Blick aber nicht nur auf persönliche Bestmarken: „Prio 1 ist für mich aber erst einmal, verletzungsfrei zu bleiben.“ Seine derzeitige Form erklärt er mit harter Arbeit und Stabilität. „Ich habe mehr Trainingseinheiten und ich bin endlich wieder verletzungsfrei“, sagt Münst. „Dazu gehört aber auch eine Mannschaft, die nach wie vor in jeder Trainingseinheit sehr gut arbeitet und sich somit die nötige Fitness holt und in den Spielen alles gibt und die Tore zum Teil sehr gut auflegt.“

„Uns fehlt im Moment die Konstanz über 90 Minuten“ Nach einem starken Saisonstart mit mehreren Siegen in Serie wartet die SG Ringschnait/Mittelbuch allerdings seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Münst sieht dafür klare Gründe: „Auf eine gute erste Halbzeit folgt meist eine schwache zweite Halbzeit, in der wir oft die einfachen Basics vermissen lassen“, erklärt er. „Im Moment fehlt uns diese Konstanz, das Spiel so über 90 Minuten zu gestalten.“