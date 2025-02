Manuel Moreira: „Wollen nicht nach der Nase der Spieler tanzen“

Herr Moreira, die Winterpause ist keine Zeit zum Zurücklehnen für die sportlich Verantwortlichen. Was steht im Moment alles an?

Moreira Wir haben gute Transfers getätigt, beispielsweise mit ehemaligen Spielern, die den Verein kennen und eine gute Qualität mitbringen. Wir haben in der Hinrunde festgestellt, dass uns Erfahrung fehlt – was bei einem Altersdurchschnitt von 22 Jahren nicht überraschend ist. Ich muss noch einmal ein Lob an das Trainerteam (Florian Wittkopf und Dirk Heimanns, Anm. d. Red.) aussprechen, das trotz der Umstände eine gute Arbeit geleistet hat. Daher haben wir zum Beispiel Adnan Aoudou geholt, einen Spieler, der schon mal bei uns war und Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei St. Tönis mitbringt. Mit seiner Erfahrung soll er auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen.

Zum Jahresende hat der Verein unter anderem Alexi Triantafillidis als neuen Sportlichen Leiter vorgestellt, der Ihre Aufgabe übernimmt. Sie führen nun die Gesamt-Abteilung. Warum hat man sich anders aufgestellt?

Moreira Seit einigen Jahren waren die Aufgaben für mich als Sportlicher Leiter im Verein eigentlich zu groß. Ich sollte mich ja ursprünglich nur um die erste Mannschaft kümmern. Dann kam aber die zweite Mannschaft hinzu, dann die dritte und irgendwann die Jugend, weil der Jugendleiter wegfiel. Ich habe gemerkt: Wenn alles vernünftig gemacht werden soll – und wer mich kennt, weiß, dass ich alles vernünftig machen möchte – dann brauche ich Unterstützung. Alexis ist ein Viersener, bei dem schnell klar war, dass er Bock auf die Aufgabe hat und unser Projekt unterstützen möchte. Wir sind ein Team und ich nicht der Allein-Herrscher, sondern Ronny Mustac ist als Obmann eigentlich der Mann, der federführend alles macht. Wir arbeiten im Dreierteam nun super zusammen.

Was macht aus Ihrer Sicht die Aufgabe als Sportlicher Leiter inzwischen so umfangreich?

Moreira Du kannst in der heutigen Zeit nicht mehr alles alleine machen. Ich will nicht wie ein alter Mann klingen, der sagt: Früher war alles besser. Das ist Bullshit. Früher gab es andere Schwierigkeiten. Trotzdem ist der ganze Aufwand gestiegen, mit Anmeldungen, Abmeldungen, Pflege der Daten – du musst heute an so viele Sachen denken, die du vorher nicht hattest. Wir haben beispielsweise nun einen Schiedsrichterbeauftragten, wodurch sich die Zahl unserer Schiedsrichter im Verein von zwei auf zwölf entwickelt hat. Ich sehe daher meinen Job darin, gute Leute zu finden, die sich mit der Aufgabe beim 1. FC Viersen identifizieren.

Was beim 1. FC Viersen zuletzt auffiel: Jede Spielzeit gab es eine relativ hohe Fluktuation im Kader.

Moreira Das ist der Hauptpunkt, den wir verändern wollen und müssen. Viersen war ein großer Verein mit seiner super Jugendarbeit, die stets tolle Nachwuchsspieler herausgebracht hat. Aber irgendwann hat der Verein es nicht mehr geschafft, das kontinuierlich weiterzuverfolgen. Es gab einen Bruch in der Jugendabteilung und wir hatten keine A-Jugend, keine B-Jugend mehr. Wir mussten daher stets externe Spieler dazu holen. Dadurch veränderte sich jedes Jahr die Mannschaft, weil viele Spieler eigene Interessen verfolgten und wir als Verein stets darauf reagieren mussten. Wir haben uns gesagt: Der Fokus muss wieder auf die Jugendabteilung liegen. Vor vier Jahren hatten wir, glaube ich, nur sieben Jugendmannschaften, nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich 17 Teams. Auch in der zweiten Mannschaft spielen rund 80 Prozent an Spielern aus unserer Jugend. Das forcieren wir von Jahr zu Jahr weiter.

Aber worin liegen die vielen Abgänge begründet?

Moreira Dazu muss ich deutlich sagen: Wir wollen nicht mehr nach der Nase der Spieler tanzen und sind nicht mehr bereit, jedem Scheiß mitzumachen, ganz einfach. Wir bieten hier Vereinssport, eine gute Infrastruktur und versuchen, ein familiäres Umfeld zu schaffen. Wenn Spieler keinen Spaß mehr an der Aufgabe hier haben und es nur noch um fünf Euro mehr Spritgeld geht – dann wird das nicht funktionieren. Wir haben diesbezüglich in der Vergangenheit sicher auch unseren Beitrag dazu beigetragen und mehr geboten als nur Geld. Wir sind aber nicht bereit, weiterhin die Miete oderdie Kfz-Versicherung zu zahlen.

Wie meinen Sie das?

Moreira Es hat sich im Amateursport einfach viel verändert. Von hundert Gesprächen finden heute 90 über WhatsApp statt. Ich finde das furchtbar. Natürlich nutze ich auch WhatsApp und man kann damit viel organisieren. Aber es passt zur Mentalität im Amateurfußball: mit wenig Aufwand viel für sich abzugreifen. Das ist allerdings ein gesellschaftliches Problem, der Amateursport ist ein Spiegelbild davon. Es herrscht zum Teil eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung bei vielen Leuten. Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Verantwortungsbewusstsein sind immer weniger gegeben. Alle Vereine haben aber dieselben Probleme.

Wie sieht der künftige Weg des 1. FC Viersen aus?

Moreira Wir wollen vor allem auf regionale Spieler aus dem eigenen Stall und dem Schwalmtaler Raum setzen. Ob dieser Weg richtig ist, wird man in fünf Jahren sehen. Wir sind aber überzeugt von dieser Entscheidung und stehen voll dahinter. Unser langfristiger Plan kann nicht sein, mit Geld Fehler auszumerzen, um dann gut dazustehen. Sondern es geht darum, den Verein so aufzustellen, dass er über kurz oder lang erfolgreich ist. Das geht nur über die Jugendabteilung.

Zu Saisonbeginn spitzte sich die Situation im Verein zu, mit einem Trainerrücktritt durch Simon Sommer in der Vorbereitung und vielen Spielern, die daraufhin Viersen verließen. Was sind die Lehren daraus?

Moreira Die Vorfälle haben uns verdeutlicht, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der falsche ist. Deswegen wollen wir das verändern. Kostenpflichtiger Inhalt Da sind Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren. Nachdem der Trainer der Mannschaft mitgeteilt hat, dass er geht, haben sich einige Spieler ihm angeschlossen. Es kamen dann Sätze wie: Der Trainer hat mich geholt, wenn er geht, dann höre ich ebenfalls auf. So ein Verhalten akzeptiere ich nicht. Man hat eine klare Vereinbarung mit einem Spieler. Ein Mann, ein Wort. Der eine oder andere Spieler wollte finanzielle Spielchen mit uns treiben oder uns hinhalten, und erst einmal mit anderen Vereinen verhandeln. Wenn man eine Zusage gibt, dann muss man diese einhalten, auch wenn es gerade nicht so läuft, wie man sich das wünscht – zumindest bis zum Winter. Stattdessen haben die Spieler ihre Sachen abgegeben. Das war schon existenzbedrohend.

Welche waren das?

Moreira Es gab Spieler, die bei uns geblieben sind. Sie haben nicht aufgegeben. Das habe ich ihnen hoch anerkannt. Marvin Struckmann ist ein gutes Beispiel. Er hat uns nicht hängengelassen und für die kommende Saison ligaunabhängig zugesagt – obwohl er andere Angebote hatte. Wenn solche Jungs, die aus der eigenen Jugend kommen, bei uns bleiben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Andere Jungs, die wir jetzt unbedingt halten wollen, sind beispielsweise Moussa Coulibaly, Micael Nack, Maximilian Wichelhaus oder unser Torhüter Ilyas El Edghiri. Mit diesen charakterlich einwandfreien Spielern, die uns im Sommer treu geblieben sind, wollen wir den Verein wieder aufbauen.

Im Zuge des turbulenten Sommers haben Sie per Facebook zudem Ihren Rücktritt angeboten. Warum?

Moreira Die Mannschaft war dabei, auseinanderzubrechen, es herrschte ein Riesenchaos. Ich habe mir damals Gedanken gemacht, ob ich den Weg frei machen soll. Deswegen habe ich dem Verein mitgeteilt: Wenn ihr der Meinung seid, es passt nicht mehr, bin ich nicht böse und trete freiwillig zurück. Der Verein kam jedoch auf mich zu und meinte: Nein, wir ziehen das zusammen durch. Das macht mich unheimlich stolz, denn der Verein bedeutet mir unheimlich viel. Ich bin aber absolut nicht fehlerfrei. Simon Sommer war mein Wunschtrainer, dazu stehe ich. Aber ich sage ebenfalls: Der Amateurfußball muss immer tagesunabhängig betrachtet werden.

Inwiefern belastet das Vermächtnis des Vereins, der einst zur drittklassigen Oberliga gehörte?

Moreira Das ist schon eine Hürde. Der Anspruch, den das Umfeld vom 1. FC Viersen hat, und die tatsächliche Realität liegen aktuell meilenweit auseinander. Viersen ist eine große Hausnummer, die manchmal aber schwierig zu händeln ist. Natürlich wünscht man sich, dass der Verein in die Oberliga aufsteigt. Dazu braucht es eine gute Jugendarbeit und ein entsprechendes finanzielles Umfeld. Die Leute müssen verstehen, dass es nicht mehr der Verein von früher ist. Die Realität ist momentan, dass wir in der Landesliga gegen den Abstieg spielen – aus verschiedensten Gründen, an denen ich garantiert auch meinen Anteil habe.

Was macht Sie zuversichtlich, dass der 1. FC Viersen in der Landesliga bleibt?

Moreira Wir sind nun besser aufgestellt und die Stimmung in der Truppe ist ebenfalls viel besser als in der Hinrunde. Die Jungs sind unter anderem Hallenstadtmeister in Viersen geworden und sich endlich mal belohnt für die Arbeit. Die Personalsituation ist nun deutlich besser, zeitweise hatten wir janicht einmal einen Ersatztorhüter, nun haben wir drei Torhüter. Mit Adnan Aoudou, Mustafa Sala und Struckmann haben wir Führungsspieler, die die Truppe übernehmen sollen. Es besteht jetzt ein Gerippe im Kader, mit dem wir zusammen das Wunder schaffen wollen – auch wenn es eine Mammutaufgabe ist. Die anderen Teams über uns sind in Schlagdistanz. Und wenn wir es trotzdem nicht packen, müssen wir das akzeptieren. Dann gehen wir den Neustart in der Bezirksliga an. Wir ziehen unseren Plan unabhängig davon durch und wollen mit jungen, dynamischen Eigengewächsen unser Ziel erreichen.

Interview: Daniel Brickwedde