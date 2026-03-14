Manuel Lautner feiert Comeback als Coach in Vorbach

Rückkehrer Manuel Lautner, seit der Kindheit mit dem FC Vorbach verbunden, übernimmt den Kreisligisten ab dem Sommer diesen Jahres. – Foto: FC Vorbach

Der aktuelle Rangelfte der Kreisliga Nord FC Vorbach (Kreis Amberg/Weiden) meldet nur wenige Tage vor dem Start in die Restrückrunde Vollzug bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die kommende Spielzeit und stellt damit die Weichen in puncto Besetzung einer Schlüsselposition. Mit Manuel Lautner (45) wird ab der Spielzeit 2026/27 ein Mann die sportlichen Geschicke leiten, der in seiner aktiven Zeit viele Jahre selbst das Trikot des FCV getragen hat. Aktuell coacht Markus Tusek (49) – er beerbte den zurückgetretenen Peter Schramm seit Anfang des Jahres – die abstiegsgefährdeten Vorbacher. Dass sein Engagement nur bis zum Saisonende befristet sein würde, war abgesprochen, deshalb hatte man sich beim FCV auch stetig um einen neuen Trainer bemüht.

Gegenüber FuPa erzählt der zweite Vorsitzende des FC Gerhard Wilterius unter anderem, dass der künftige Trainer Manuel Lautner quasi ein „Kind“ des FC Vorbach ist, ist er dem Verein seit frühester Jungend doch eng verbunden. Ab der E-Jugend spielte er in allen Nachwuchsmannschaften des Vereins und feierte nach dem Wechsel in den Herrenbereich mit der ersten Mannschaft mehrere Erfolgen. „1999 schafften wir mit ihm den Aufstieg in die Kreisklasse und 2001 die Rückkehr in die Kreisliga. Nach einer Zwischenstation beim damals in der Bezirksliga spielenden SVSW Kemnath kehrte Manuel 2006 nach Vorbach zurück und trug bis 2010 unser blau-weißes Trikot“, so Wilterius. Die letzte Station seiner aktiven Laufbahn sollte dann der SV Seybothenreuth (Kreis Bayreuth) sein, danach hängte er seine Fußballstiefel an den berühmten Nagel.

Erfahrungen als Trainer sammelte er bislang vor allem im Nachwuchsbereich, so beim Seybothenreuth, der SG Kirchenlaibach, sowie am Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg SV Weiden. Aktuell – und das seit 2024 – trainiert er die B-Junioren der SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth. Qualifikationen für einen Trainerjob hat sich Lautner einige angeeignet. So besitzt er nicht nur den B- und C-Schein, sondern hat auch die Prüfung zum „Soccerkinetics-Guide“ abgelegt. Dabei werden technische Aspekte wie Passspiel und Dribbling mit kognitiven und koordinativen Anforderungen verknüpft, um eine feinere Ballbehandlung, schnellere Entscheidungen und eine verbesserte Balance im Zweikampf zu erreichen. Der in Affalterthal (Landkreis Forchheim) wohnende Lautner geht in Pegnitz zur Arbeit, so dass er nach Arbeitsende die Trainerarbeit im nur 24 Kilometer entfernten Vorbach übernehmen kann.