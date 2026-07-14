Manuel Lautner beim FC Vorbach – eine Rückkehr zu den Wurzeln Nach zwei Jahren mit vielen Problemen, mehreren Trainerwechseln und einer scheinbar nie endenden Verletztenmisere will man beim Verein aus der 1100-Seelen-Gemeinde mit dem neuen Coach Kontinuität und Ruhe einkehren lassen von Jürgen Masching / Werner Schaupert · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Neu-Trainer Manuel Lautner soll den FC Vorbach nach schwierigen Phasen ins ruhige Fahrwasser führen. – Foto: Jürgen Masching

Der FC Vorbach hat in den vergangenen Spielzeiten eine wahre Achterbahnfahrt mit vielen Aufs und Abs erlebt. Nach vielen Jahren in der Kreisklasse schaffte man zum Ende der Coronasaison 2019/21 der Aufstieg in die Kreisliga. Nach Platz 6 als Aufsteiger gelang in der zweiten Spielzeit eine Etage höher der wohl größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, als sich die Mannschaft des damaligen Trainers Michael Kaufmann – er übernahm im Sommer 2021 den Posten des Cheftrainers – die Meisterschaft in der Kreisliga Nord sicherte und nach sage und schreibe 40 Jahren wieder den Aufstieg in die Bezirksliga feiern durfte. Euphorie und Freude waren groß, sollten in Folge jedoch immer wieder einen Dämpfer erhalten.

Das „Abenteuer Bezirksliga“ sollte sich aus den verschiedensten Gründen als äußerst schwierig erweisen. Vor allem zahlreiche Verletzungen schwächten die Mannschaft immer wieder extrem, warfen sie immer wieder zurück im Bestreben, die Liga zu halten. Die Folge war, dass der sportliche Erfolg ausblieb, der FC musste in den saueren Apfel beißen und den Weg zurück in die Kreisliga antreten.



Nach drei turbulenten Jahren beendete Michael Kaufmann sein Engagement und übergab das Trainerzepter an Peter Schramm, einen in Vorbach alten Bekannten, der nach vielen Jahren als Trainer beim FC Pegnitz sowie seiner Tätigkeit mit dem DFB-Mobil zurück auf die Kommandobrücke des FCV kehrte – dorthin, wo er bereits von 2007 bis 2014 gestanden hatte. Schramm führte die Truppe in seiner ersten Saison auf den zehnten Tabellenplatz, machte dabei aber mehrfach deutlich, dass die Folgen der zurückliegenden schwierigen Zeit noch immer nachwirkten. „Da steckt noch einiges in den Köpfen der Jungs drin“, erklärte Schramm damals und sprach damit vor allem die fehlende Leichtigkeit und das mangelnde Selbstvertrauen an.









Da das Engagement von Tusek nur bis zum Saisonende geplant war, hatten sich die Verantwortlichen um den langjährigen Abteilungsleiter und aktuellen zweiten Vorsitzenden Gerhard Wilterius schon ab dem Winter auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht, der nach den vielen Personalwechseln auf der Trainerposition eine langfristige Lösung sein sollte. Im März meldete man schließlich Vollzug. Ab dem Beginn der Vorbereitung auf die in einigen Tagen beginnende Spielzeit sollte



Die Probleme blieben und beeinflussten auch die vergangene Spielzeit. Fast schon wie gewohnt, hatte der FC Vorbach erneut mit vielen Verletzten zu kämpfen. Als sich die sportliche Situation immer weiter zuspitzte, zog Peter Schramm selbst die Reißleine, um Platz zu machen für einen neuen Impulsgeber, der den sich mitten im Abstiegskampf befindenden Verein aus der Talsohle herausführen könne. Nach einer kurzen Übergangslösung übernahm Markus Tusek die Mannschaft nach der Winterpause bis zum Saisonende und schaffte schließlich am vorletzten Spieltag den erlösenden Klassenerhalt.Da das Engagement von Tusek nur bis zum Saisonende geplant war, hatten sich die Verantwortlichen um den langjährigen Abteilungsleiter und aktuellen zweiten Vorsitzenden Gerhard Wilterius schon ab dem Winter auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht, der nach den vielen Personalwechseln auf der Trainerposition eine langfristige Lösung sein sollte. Im März meldete man schließlich Vollzug. Ab dem Beginn der Vorbereitung auf die in einigen Tagen beginnende Spielzeit sollte Manuel Lautner die sportlichen Geschicke leiten, für den das Engagement beim FCV eine Rückkehr zu seinen Wurzeln war. Denn bereits in der Jugend und später auch in der ersten Mannschaft trug Lautner das Trikot der Rot-Blauen. Erst ein Umzug ließ ihn beim SV Seybothenreuth im Landkreis Bayreuth anheuern. Doch der FCV blieb in seinem Herzen: „Ich war eigentlich nie ganz weg aus Vorbach“, sagt der neue Übungsleiter.





Bevor er in Vorbach übernahm, trainierte Lautner den Nachwuchs der SG Speichersdorf/Seybothenreuth. Erste Gespräche mit dem FC Vorbach hatte es bereits im vergangenen Winter gegeben, doch wollte der in der Vergangenheit auch im NLZ der SpVgg SV Weiden arbeitende Übungsleiter seine Jungs nicht im Stich lassen. „Nach einem weiteren Anruf habe ich dann für den Sommer aber zugesagt“, berichtet der Trainer. Seit dem 16. Juni befinden sich Manuel Lautner und seine Mannen auf dem Trainingsplatz und arbeiten intensiv an der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die Beteiligung an den schweißtreibenden Einheiten ist sehr gut und stimmt den neuen Coach positiv: „Es sind fast immer 20 Mann im Training und die Jungs haben richtig Bock. Das macht Spaß.“



Dennoch sieht Lautner aber noch einige Baustellen, die bearbeitet werden müssen. „Es fehlt noch an vielen Dingen“, ist er ehrlich. Vor allem mental müsse sich die Mannschaft unbedingt noch weiterentwickeln. „Der Kopf ist weiterhin ein großes Thema.“ Zudem sei der Kader insgesamt nicht besonders breit besetzt. Es wäre ja fast schon außergewöhnlich, wäre der FC aber auch in der laufenden Vorbereitung vom Verletzungspech verschont geblieben, so mussten mehrere Spieler bereits pausieren. Dennoch sind die Ergebnisse in den Testspielen bislang durchaus positiv. Für Lautner sind allerdings weniger die Resultate wichtig, als vielmehr die Erkenntnisse, die er daraus gewinnen kann. „Denn genau dafür sind Vorbereitungsspiele da.“



Bei der Beantwortung der Frage nach dem Saisonziel für die in knapp zwei Wochen beginnende Spielzeit hat die Vereinsführung des FC Vorbach keine konkrete Platzierung vorgegeben. Vielmehr soll die Mannschaft frühzeitig die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln und damit verhindern, wieder bis zum Schluss zittern zu müssen. Der neue Mann an der Außenlinie weiß, welche Herausforderungen auf seine Mannschaft warten. „Wir stehen vor einer Saison mit vielen Derbys und schweren Spielen, es wird wieder nicht einfach werden. Für uns heißt es, von Anfang an zu ackern und voll konzentriert zu sein.“



Der Reigen der Tests begann beim Vorbereitungsturnier in Kirchenthumbach, wo der FC zunächst den Ligarivalen SC Eschenbach schlug, um das Finale gegen den ASV Haidenaab dann knapp zu verlieren. Gegen den Kreisklassisten DJK Neustadt/WN lag man schon klar mit 3:0 in Front, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 begnügen. Beim 3:2-Erfolg zwei Tage später gegen den in der Kreisliga Bayreuth beheimateten SV Heinersreuth zeigte man dann Moral. Erneut nur 48 Stunden später mussten die Lautner-Männer dann beim TSV Engelmannsreuth (ebenfalls KL Bayreuth) mit 0:1 klein beigeben. Die Generalprobe erfolgt am kommenden Samstag in der Heimpartie gegen den Kreisklassisten FC Troschenreuth. Ernst wird es dann am Freitag, 24. Juli, wenn die Rot-Blauen in einem von drei Saisoneröffnungsspielen bei der ambitionierten SV TuS/DJK Grafenwöhr Farbe bekennen müssen. Dort wird sich erstmals zeigen, ob die Handschrift des neuen Trainers bereits erkennbar ist und ob der FC Vorbach nach schwierigen, zum Teil nervenaufreibenden Jahren endlich wieder eine ruhigere Zukunft erwarten darf.